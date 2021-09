Williams ne commentera pas l’option Alex Albon de Red Bull

Alex Albon est un pilote Williams pour la saison 2022, et c’est tout ce que Jost Capito est prêt à dire à propos de son nouveau contrat de pilote.

La saison prochaine, Albon remplacera George Russell chez Williams, le Britannique se dirigeant vers Mercedes.

Bien qu’Albon ait été abandonné par Red Bull après la saison 2020, le coureur thaï-britannique n’a pas atteint la marque de Max Verstappen, telle est sa capacité que Williams et Alfa Romeo auraient poursuivi sa signature.

Albon, cependant, voulait rejoindre Williams avec le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, disant que c’était son choix préféré. Toto Wolff, dont l’équipe Mercedes fournit des moteurs à Williams, a estimé que cela ne devrait être possible que si Albon rompait les liens avec Red Bull.

C’est exactement ce qu’il a fait, au moins pour 2022, ouvrant la voie au conducteur pour rejoindre Williams.

“Je peux juste dire qu’il est un pilote Williams et nous décidons de ce qu’il fait et de ce qu’il ne fait pas”, a déclaré le PDG de Williams, Capito.

“C’est un pilote Williams en 2022, ce que cela signifie dépend de vous.

“Vous devez peut-être demander à Red Bull, mais pour nous, c’est un pilote Williams et c’est tout.”

Red Bull, cependant, a conservé une “option” sur le coureur thaï-britannique pour l’avenir.

Un porte-parole de l’équipe de Milton Keynes a déclaré à Motorsport.com : “Nous avons libéré Alex pour qu’il devienne un pilote Williams Racing en 2022, mais nous conservons une relation avec lui qui inclut des options futures.”

Interrogé à ce sujet, Capito a déclaré : « Nous ne commentons pas les détails du contrat. Je peux juste dire encore une fois qu’il est un pilote Williams.

« Quoi qu’il arrive l’année prochaine, nous ne pouvons pas prédire cela. Nous ne savons pas s’il sera heureux avec nous, nous sommes heureux avec lui. On verra où ça va mais en général, je n’ai pas l’intention de faire entrer et sortir des pilotes.

“Cela ne veut rien dire pour le contrat mais dans mon esprit, cela signifie que nous voulons construire l’équipe et nous voulons la construire à long terme et nous verrons à ce stade où en est l’équipe maintenant, Alex est le bon conducteur.”

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L

– Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021