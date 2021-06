Williams “ne déconne pas, le fait correctement”

Avec son siège de course 2022 indécis, George Russell a applaudi Williams pour “l’avoir fait correctement”, affirmant qu’il s’attend à un “grand changement” dans la forme de l’équipe la saison prochaine.

Le pilote britannique a raté ses premiers points en tant que pilote Williams au Grand Prix de Styrie dimanche, terminant huitième lorsque sa FW43B a subi des problèmes de pression pneumatique.

L’équipe a tenté de résoudre le problème lors de l’arrêt au stand de Russell mais hélas, il a été contraint à l’abandon du Grand Prix deux tours plus tard.

C’était cependant une indication claire que Williams avance dans la bonne direction.

“Je veux dire que nous apprenons constamment de plus en plus, semaine après semaine, et il ne s’agit pas seulement de ce qui rend statistiquement la voiture la plus rapide”, a déclaré le pilote à Motorsport Magazine.

« C’est ce qui profite le plus aux pneus, ce qui me donne le plus de confiance, ce que tout ensemble peut me donner le meilleur résultat.

« Et je pense que nous sommes allés dans une direction très légèrement différente lors des dernières courses. Nous devons lui donner un peu plus d’essai sur un autre circuit. Cela s’annonce un peu plus prometteur.

« Je pense que peut-être les dernières courses, nous avons incroyablement bien organisé les choses. Et tout a été vraiment bien aligné, et nous avons probablement capitalisé sur les erreurs des autres.

« Nous devons donc performer à l’excellence et espérer que les autres ne le feront pas. Mais néanmoins, 11e en quali, nous avons fait une bonne course la semaine dernière en France, nous aurions été dans les points aujourd’hui.

« Ne nous emballons pas trop, nous venons de disputer deux courses comme celle-ci. Je pense que nous devons revoir et évidemment, nous avons fait huit courses jusqu’à présent, et dans seulement deux d’entre elles nous avons été vraiment assez rapides.

“Alors oui, vraiment honte pour tout le monde.”

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Il n’a pas encore été décidé si Russell restera avec Williams la saison prochaine, Mercedes souhaitant promouvoir son pilote junior, le mettant en W13 l’année prochaine aux côtés de Lewis Hamilton.

Williams espère cependant conserver le pilote avec le PDG de l’équipe, Jost Capito, affirmant qu’il estime que Russell serait “assez heureux de rester chez Williams” pour la saison 2022.

Et avec Russell qui s’attend à une nette amélioration de la part de l’équipe Grove la saison prochaine, cela pourrait encore arriver s’il manque un lecteur Mercedes.

“Je pense juste que le moral général de l’équipe est un peu plus optimiste”, a-t-il déclaré. « Et tout le monde est excité pour ce que l’avenir nous réserve.

« Les gars ne plaisantent pas, [owners] Dorilton et Jost. C’est une période vraiment excitante pour l’équipe.

« En fin de compte, la plupart des ressources seront consacrées à l’année prochaine. Et ils veulent gagner. Et comme je l’ai déjà dit, cela peut sembler un peu idiot pour le moment, mais un grand changement l’année prochaine.

“Ils le font correctement.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.