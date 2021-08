Williams ne pense pas que la P8 des constructeurs soit encore sécurisée

Williams a obtenu 10 points au Grand Prix de Hongrie, mais le patron de l’équipe, Jost Capito, a déclaré que la 8e place n’était pas encore une garantie.

Pour une équipe comme Williams qui est actuellement sur un long chemin vers la récupération, seule une course de circonstances folles peut les mettre en lice de manière réaliste pour un doublé.

Heureusement, c’est exactement ce qui s’est passé au Hungaroring, avec Nicholas Latifi en 7e place et George Russell en 8e place, faisant passer Williams devant ses rivaux Alfa Romeo et Haas dans le championnat des constructeurs.

Ce trio a eu du mal dans sa propre bataille au bas du classement 2021, et donc, avec Alfa désormais le plus proche challenger d’Alfa Williams sur trois points, beaucoup pensent que P8 est sans danger pour Williams.

Mais, Capito ne peut pas être inclus parmi lesdites personnes.

“Dix points, ce n’est pas énorme”, a-t-il déclaré au site Internet de la Formule 1.

“Ce n’est pas fini; ce genre de course peut se reproduire, et puis il y a la chance pour Haas et Alfa Romeo de faire un tel résultat. Nous ne pouvons donc pas prendre du recul et ne plus être concentrés.

« S’il y a à nouveau une opportunité de marquer des points, nous devons être sur place et nous assurer de saisir les points. C’est aussi l’objectif d’Alfa Romeo et de Haas.

“Nous ne sommes pas sûrs d’être huitièmes car nous avons encore la moitié du championnat à venir.”

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Ce que ce résultat peut faire pour Williams, en plus des points, est de fournir un coup de pouce en espèces s’ils conservent la 8e place pour le reste de la saison.

Cela aiderait également l’équipe mentalement, car ils pourraient enfin échapper au dernier garage du paddock.

“Il y a une différence financière entre 10, neuf et huit”, a déclaré Capito.

«Et il y a une différence mentale pour tout le monde dans l’équipe. Si vous êtes toujours la dernière équipe dans la voie des stands, le paddock, ce n’est agréable pour personne. Si vous vous éloignez de cela, cela donne un coup de pouce à l’équipe. »

Williams n’avait pas marqué de point depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019 avant la Hongrie, tandis que l’Italie 2018 avait été le théâtre de leur dernier doublé.

Et donc, ce parcours de 10 points en Hongrie a été énorme pour l’équipe, levant les doutes sur la possibilité de points cette saison.

“C’est un soulagement pour l’équipe d’obtenir des points après cette longue attente”, a confirmé Capito.

“Après cette longue période – nous parlons d’environ deux ans – au début de l’année, il y avait un sentiment de, serons-nous un jour en mesure d’obtenir des points avec cette voiture, car nous n’avons pas eu la chance de continuer à nous développer la voiture de manière significative. Nous n’étions pas sûrs de pouvoir marquer des points.

« Nous n’obtiendrons pas toujours des points, mais nous voulons des points. Obtenir les points, la confirmation qu’on peut… c’est tellement important pour l’équipe. Peu importe six ou 10 points, c’est l’exécution de la course.