Williams “ ne peut pas s’attendre à des miracles ” de la nouvelle réglementation pour la voiture 2022

Le PDG de Williams, Jost Capito, reconnaît que l’équipe vient de «loin derrière» dans l’ordre hiérarchique, ce qui aura naturellement un impact sur leur voiture 2022.

Après avoir glissé vers l’arrière du terrain ces dernières années, Williams a réussi à combler une partie de l’écart entre eux et le milieu de terrain avec leur FW43B – mais il reste encore un long chemin à parcourir pour se remettre en avant.

Pastor Maldonado a été le dernier pilote Williams à remporter une course, en 2012 au Grand Prix d’Espagne, et Capito dit que l’équipe ne peut pas s’attendre à ce que le nouveau règlement soit une formule magique qui leur permettra de concourir à nouveau en tête de la grille.

Le directeur général du sport automobile de la F1, Ross Brawn, admet que le terrain s’étalera probablement à nouveau la saison prochaine, mais Capito est pragmatique sur la façon dont lui et l’équipe atteindront leurs objectifs pour la saison prochaine et au-delà.

«Vous pouvez vous fixer des objectifs concrets pour savoir où vous voulez aller avec la voiture», a déclaré Capito à Auto Motor und Sport. «Nous verrons alors si c’est compétitif, mais vous ne pouvez pas vous définir une place. Ce serait absolument faux.

«Nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles. Nous venons de loin. Les propriétaires de l’équipe savent que la route vers l’avant est longue et rocailleuse. Épingler cela sur une position que nous pourrions ne pas atteindre, puis l’équipe s’écrase complètement parce que tout simplement les objectifs ne sont pas atteints serait une erreur.

«Nous devons fixer des objectifs pour la nouvelle voiture. Et quand nous les rencontrons, nous voyons où nous en sommes. À partir de là, nous pouvons définir comment aller de l’avant. »

Capito a également confirmé que, bien que l’équipe se concentre sur sa voiture 2022, le reste du temps alloué dans la soufflerie sera concentré sur son pilote actuel.

Bien que cela puisse sembler contre-productif avec de nouvelles réglementations imminentes, le patron de Williams a présenté son raisonnement derrière la décision.

Prêt à attaquer une grosse semaine 🤜🤛 Qui se joint à nous pour notre Grand Prix historique? 🇲🇨 pic.twitter.com/sWPqOevI8y – Williams Racing (@WilliamsRacing) 17 mai 2021

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

“Les faiblesses de la voiture sont connues et nous devons vivre avec elles, mais l’équipe doit également entrer dans un rythme d’amélioration”, a-t-il expliqué.

«Je ne peux pas dire à l’équipe de course ‘vous prenez ce que vous avez le week-end, les réglages et c’est tout’, elle doit aussi s’habituer à la façon de travailler.

«C’est démotivant de dire que vous n’obtenez plus rien, que vous ne pouvez apporter aucune idée. Ce serait faux. Il faut aussi garder l’équipe de course en vie et ne pas la fermer. »

Capito a également réfuté toute rumeur selon laquelle l’équipe deviendrait les clients d’un autre constructeur sur le réseau. Ayant acheté des groupes motopropulseurs et des boîtes de vitesses à Mercedes, le PDG de Williams affirme que l’équipe est toujours sur sa propre voie dans le sport.

«Nous sommes toujours indépendants», a-t-il déclaré. «Lorsque vous achetez des pièces, vous ne vous rendez dépendant de personne. Le moteur et la boîte de vitesses sont une seule unité. Si vous pouvez l’obtenir, vous devez le prendre. C’est développé ensemble, c’est tellement interconnecté maintenant.

«Nous ne parlons pas des autres. En tant que Williams, nous voulons rester indépendants. Si vous avez pour objectif de concourir à nouveau pour le championnat du monde à un moment donné, il n’y a pas d’autre moyen. Vous ne pouvez pas être une équipe de second choix.

“[To do that] nous devons simplement être meilleurs. Il n’y a pas de ressentiment. Il arrive également que les ingénieurs passent d’une équipe à une autre. Nous devons simplement bâtir une équipe avec laquelle nous pouvons réussir. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!