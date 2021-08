Williams ne sera pas « emporté » après la Hongrie

Malgré les sommets de la Hongrie, Nicholas Latifi a déclaré que Williams ne se laisserait pas emporter et ne perdra pas de vue son véritable niveau de performance.

Après avoir marqué un seul point au cours des deux dernières saisons et demie, l’opportunité en or de Williams est finalement arrivée au Grand Prix de Hongrie alors qu’ils profitaient du chaos du début.

Valtteri Bottas et Lance Stroll ont tous deux déclenché des accidents multi-voitures distincts dans le virage 1, tandis qu’au redémarrage de la course, le leader Lewis Hamilton était le seul pilote à prendre la grille plutôt que de s’arrêter pour des pneus secs, ce qui signifie qu’il a perdu la vie au tour suivant. .

Tout cela a ouvert la porte à Williams pour marquer 10 points après que Latifi a remporté la 7e place et son coéquipier George Russell P8, les plaçant 8e au championnat des constructeurs et sept points d’avance sur Alfa Romeo.

Plus tard dans la saison, dit Latifi, cela pourrait influencer la stratégie dans certaines situations, mais il a souligné que son équipe ne peut pas prendre de l’avance car, de manière réaliste, elle n’a pas le rythme pour marquer des points dans des circonstances normales.

“C’était extrêmement important”, a déclaré Latifi à propos de l’importance de la Hongrie pour lui-même et Williams, écrivant sur son site Web.

« Immédiatement après le chaos du départ, j’ai réalisé, connaissant la piste et combien il est difficile de dépasser, c’était l’opportunité. Nous avons dû en profiter car nous n’en aurons peut-être pas un autre cette année.

« En tant que conducteur, vous souhaitez des départs comme celui-ci où la voie vous est dégagée. Ce n’était pas comme si j’avais fait quelque chose de spectaculaire, j’ai juste choisi les bons endroits pour mettre la voiture et j’ai profité des erreurs d’autres voitures !

« A partir de là, courir en P3 était très cool et je me sentais à l’aise, mais finalement nous avions la neuvième voiture la plus rapide, donc je me suis concentré sur ma propre course.

« Finir P7 était énorme. Haas et Alfa ont eu la même opportunité que nous, aucune de leurs voitures n’a été prise dans le chaos du départ et nous avons réussi à en tirer parti.

« C’était très satisfaisant de remporter ce résultat pour l’équipe et aussi sur le plan personnel, en marquant mes premiers points en Formule 1. Cela a brisé le tableau des points de l’équipe, donc j’étais extrêmement satisfait.

« Je ne pense pas que cela changera l’approche, qui sera toujours d’obtenir le meilleur résultat possible. Il est important de savoir que l’équipe a actuellement la 8e place, devant Alfa, et cela pourrait peut-être influencer certaines décisions stratégiques plus tard, mais nous ne nous laisserons pas emporter.

“Ce n’est clairement pas le cas que nous puissions contester les points s’il n’y a pas de DNF. Dans une bonne journée, c’est encore P12 ou P13, dans ce genre de région. Mais bien sûr, je veux être en position de marquer des points sur plus de courses cette année.

« Peut-être que d’autres opportunités se présenteront. S’ils le font, je dois être prêt à en tirer parti.