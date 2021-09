Williams pense que l’écart entre Nicholas Latifi et George Russell est trompeur

Le patron de Williams, Jost Capito, pense que les performances de Nicholas Latifi contre George Russell en 2021 ont été meilleures qu’elles n’y paraissent.

Une grande partie de l’attention a été portée sur Russell depuis qu’il a remplacé Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir en 2020, le Britannique prouvant ses références dans les machines Mercedes.

À partir de ce week-end de course, les appels se sont multipliés pour que Russell prenne la place de Valtteri Bottas, et finalement cette décision a été prise, le confirmant en tant que pilote Mercedes pour 2022.

Mais Nicholas Latifi, qui a maintenant passé plus d’une saison et demie chez Williams, est perdu dans toutes les distractions. Il évolue au plus haut niveau de sa carrière.

Le coureur canadien a marqué des points dans deux de ses quatre dernières courses, tandis que sa forme de qualification s’est également régulièrement améliorée.

Cela a suffi à faire gagner à Latifi un nouvel accord pour 2022, Capito se félicitant du niveau de performance de Latifi par rapport à un futur pilote Mercedes à Russell.

“Quand vous voyez en qualifications, Nicky manquait quatre centièmes de seconde [to Russell]», Capito est cité par F1i.com.

« On ne peut pas dire que nous avons un énorme écart entre George et Nicky en qualifications, et en course aussi, quand on regarde la Hongrie en course, Nicky a fait un travail fantastique.

« Je ne pense pas que l’écart soit aussi grand que tout le monde le croit ou qu’il y paraît.

“Il a eu quelques problèmes de qualification cette saison, Nicky, qui n’ont pas été causés par lui et il aurait été en mesure d’être presque à la vitesse ou à la vitesse de George.”

La Hongrie était sans aucun doute la meilleure performance de Latifi en Formule 1, atteignant la P3 à une étape avant de franchir la ligne P7.

Et Russell soutient pleinement la décision de Williams d’attribuer à Latifi un nouveau contrat avec l’équipe.

« Il devient vraiment de plus en plus fort semaine après semaine, trouvant beaucoup de confiance et il fait vraiment du bon travail », a déclaré Russell.

« Il a conservé son siège au mérite absolu cette année, donc j’ai beaucoup de respect pour la façon dont il travaille et gère ses affaires et comment il essaie de s’améliorer.

“Comme je l’ai dit, il fait vraiment un très, très bon travail.”