Williams a laissé entendre qu’ils étaient quelque peu flattés par leur nette huitième position au championnat des constructeurs, par rapport à Alfa Romeo.

Avec cinq courses de la saison restantes, ce serait maintenant un choc majeur si Alfa Romeo devait renverser son déficit de 16 points sur Williams en P8.

Mais est-ce une vraie représentation du rythme respectif des équipes ? Probablement pas, car le tableau est plutôt faussé par les performances exceptionnelles de George Russell en qualification.

Plus particulièrement, le Britannique a placé sa Williams sur la première ligne de la grille lors d’une séance de qualification humide pour le Grand Prix de Belgique. Lorsque la course a été annulée sans qu’aucune action significative n’ait eu lieu, la moitié des points ont été attribués et Russell en a reçu neuf essentiellement pour ce brillant tour de qualification.

The Race, quant à lui, rapporte que lorsqu’une moyenne est prise sur le tour le plus rapide de toutes les équipes sur chaque week-end de course cette saison, Williams ne sort que neuvième, derrière Alfa Romeo.

Bienvenue à Mexico! pic.twitter.com/p7gv5lPxQc – Williams Racing (@WilliamsRacing) 4 novembre 2021

« Je pense que nous avons un peu de recul et de flux pour la huitième place avec Alfa, donc cela en fait partie », a déclaré Dave Robson, responsable des performances des véhicules de Williams, à The Race.

« En règle générale, nous pouvons nous rapprocher d’Alpine et d’Aston Martin, donc je pense que la huitième ou neuvième est probablement là où se trouve la voiture.

« Ensuite, nous sélectionnons au moins la plus lente des deux Alpine et la plus lente des deux Aston Martin, et nous avons généralement réussi à décrocher [Yuki] Tsunoda aussi, mais il s’en est très bien sorti lors des deux dernières séances.

« Nous sommes certainement neuvièmes, parfois huitièmes, tout au plus septième ou sixième et parfois nous faisons du bon travail et récupérons plus de voitures que nous ne le devrions peut-être. »

Bien qu’il y ait eu un élément de chance à propos de Williams semblant avoir P8 dans le sac, Russell, qui quitte l’équipe à la fin de l’année pour rejoindre Mercedes, est reconnaissant que cela lui permette d’attaquer un peu plus que si le la bataille avait été plus serrée.

« Dans la position où nous sommes dans ce championnat, nous avons ce petit tampon qui me permet d’aller là-bas et vraiment repousser les limites. Et je l’apprécie assez, pour être honnête », a déclaré Russell.

« J’essaie juste de vraiment repousser les limites juste pour voir s’il y en a plus dans ces dernières courses.

« Mais je pense que j’ai en quelque sorte réaffirmé ma stratégie globale de ‘vous n’avez pas besoin de conduire à 100 % pour tirer le meilleur parti de la voiture’. Parfois, vous allez seulement plus lentement.

Verdict de la planète F1