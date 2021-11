Williams Pérez a égalé les frappeurs des Lions de Caracas

Le droit lanaodr de la Lara Cardinals, Williams Pérez, attaché avec force aux bâtons des Leones de Caracas dans ce qui est le dernier match de la cinquième semaine de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Pérez a été l’une des pièces les plus cohérentes de la rotation de départ des Lara Cardinals tout au long des cinq semaines de la saison 2021-2022 du bal créole.

Le droitier des Cardinals a démontré cet après-midi comment attacher les chauves-souris adverses avec une excellente présentation dans le match entre hommes crépusculaires et poilus.

Belle sortie pour Williams Pérez ! ?? Dans les épisodes 5.0 complets, il n’a pas autorisé les courses. Il n’a accepté que quelques coups sûrs, a attisé cinq adversaires et a remis un ticket. # SomosUno 🆑 pic.twitter.com/4fHLXii424 – Lara Cardinals (@CardenalesDice) 20 novembre 2021

Williams Pérez, a montré pourquoi il est parmi les partants avec les meilleures présentations jusqu’à présent cette saison, sa sortie aujourd’hui était de 5 manches complètes, il n’a accordé que deux coups sûrs, a retiré cinq adversaires sur des prises et a donné un but et sa performance a été soutenue par l’offensive de ses camarades de classe.

Jusqu’à présent cette saison 21-22, ses chiffres d’avant-match sont de huit manches complètes, n’accordant que cinq coups sûrs, seulement trois points et une MPM de 3,38.