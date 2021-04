Williams planifie des mises à niveau pour lutter contre la sensibilité au vent

Williams prévoit d’introduire des mises à niveau qui, espèrent-ils, permettront de lutter contre les problèmes de sensibilité au vent auxquels ils sont confrontés, déclare Dave Robson.

De nouvelles réglementations aérodynamiques ont été introduites avant la saison 2021 dans le but de réduire le niveau d’appui sur les voitures.

Williams a apporté des modifications pour compenser cela, mais si ces changements ont eu de nombreux effets positifs, ils ont également rendu la voiture extrêmement sensible au vent.

Robson a confirmé que la priorité en termes de mises à niveau est de résoudre ces problèmes.

« Nous avons aggravé les choses, pas par intention, mais cela fait partie de la façon dont vous devez faire des transactions pour faire des percées en créant une force d’appui ou en réduisant la traînée », a déclaré le responsable des performances des véhicules de l’équipe, selon GPFans.

«Ce que vous essayez de faire, c’est qu’une fois que vous avez cette voiture de base, vous commencez à travailler du côté de la sensibilité au lacet et, espérons-le, vous la relancez.

«C’est une façon de développer une voiture et c’est là où nous en sommes actuellement. Nous sommes dans cette phase où la force d’appui et la traînée de la voiture sont meilleures que l’an dernier.

«Le prix actuel que nous payons pour cela est une sensibilité légèrement accrue au vent et je pense que l’objectif pour le moment est de s’accrocher aux bonnes choses et de récupérer une partie de cette sensibilité au lacet.

«Des améliorations sont prévues, les aérodynamiciens y travaillent actuellement d’arrache-pied.

«Je pense que nous verrons moins d’améliorations que la normale parce que beaucoup d’attention est portée sur la voiture de l’année prochaine, mais je pense que nous aimerions vraiment améliorer la sensibilité au vent cette année et il y aura des pièces de test dans quelques courses. nous aidera à faire un pas dans cette direction.

George Russell a confirmé après des tests de pré-saison que l’équipe avait découvert que la voiture 2021 était extrêmement sensible aux conditions venteuses.

Cependant, lorsque le vent était moins répandu à Bahreïn, le FW43B avait l’air bien et beaucoup plus fort que son prédécesseur dans de nombreux domaines.

Robson dit que ce genre de compromis n’était pas prévu.

«Nous ne nous sommes certainement pas assis pour dire que nous allions faire ce commerce et essayer d’être rapide sur n’importe quelle course où il n’y a pas de vent. Ce n’est pas ce que nous voulions accomplir », a-t-il ajouté.

«Je pense que nous acceptions qu’il soit un peu plus sensible afin d’augmenter la force d’appui totale et de réduire la traînée de la voiture.

«C’est un commerce légèrement différent de celui auquel nous nous attendions et il s’agit maintenant de comprendre pourquoi et de rectifier le problème du mieux que nous pouvons.»

