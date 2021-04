Williams prévoit 100 arrêts au stand pour la charité du capitaine Tom

Williams a annoncé qu’il tenterait d’effectuer 100 arrêts au stand au cours du week-end du Grand Prix du Portugal en l’honneur du capitaine Tom.

Au début de la pandémie, le capitaine Sir Tom Moore – décédé en février – a parcouru 100 tours de son jardin peu avant son 100e anniversaire pour collecter des fonds pour le NHS, et ses efforts ont rapidement attiré beaucoup d’attention.

Au fur et à mesure que son histoire grandissait, de plus en plus de personnes ont fait un don à sa collecte de fonds et il a finalement levé plus de 30 millions de livres sterling et a été fait chevalier par la reine pour ses efforts.

Il aurait eu 101 ans le 30 avril et pour honorer cette occasion, la Fondation Captain Tom a appelé les gens à relever des défis construits autour du nombre 100.

Williams a répondu en s’engageant à essayer d’effectuer 100 arrêts au stand au cours du prochain week-end de course entre l’équipe sur place et le personnel de l’usine au Royaume-Uni.

Nous rendrons hommage au capitaine Sir Tom Moore et contribuerons à renforcer son incroyable héritage en participant au défi # CaptainTom100 au cours du week-end du Grand Prix du Portugal. En savoir plus 👇 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 21 avril 2021

«Le capitaine Sir Tom Moore a inspiré des millions de personnes dans le monde avec son simple message d’espoir,« demain sera une bonne journée », et a apporté réconfort et joie à tant de personnes dans le monde pendant la pandémie», a déclaré le PDG de Williams, Jost Capito.

«Cela a été une période difficile pour tout le monde et l’est toujours, et nous voulons profiter de cette occasion pour faire quelque chose en sa mémoire tout en recueillant des fonds pour une cause très digne.

«En tant qu’équipe, nous sommes très fiers de nos arrêts aux stands, c’est donc un grand défi pour l’équipe à la fois sur piste et à l’usine de se réunir pour accomplir, et nous sommes impatients de le faire.

Le capitaine Tom était un grand fan de Formule 1 et a même noué une amitié avec Lando Norris, qui lui a envoyé un casque signé et l’a invité à visiter le siège de McLaren lorsqu’il était en sécurité.

Suite à l’annonce de son décès, de nombreux membres du sport lui a rendu hommage.

