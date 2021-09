Williams prévoit une refonte majeure du programme des pilotes juniors · .

in

Le PDG et directeur de l’équipe de Williams et Jost Capito envisagent de remanier son programme de jeunes conducteurs, affirmant qu’il a besoin d’un programme « sérieux et approprié » pour promouvoir les nouveaux talents.

L’équipe, qui a été achetée par Dorilton Capital l’année dernière, a conservé une grande partie de son ancien alignement de jeunes pilotes pour la campagne 2021. Cependant, suite à la confirmation du transfert de George Russell chez Mercedes à la fin de la saison, Capito a déclaré que des changements étaient à venir.

“Nous devrons restructurer et revoir notre programme junior parce que je veux l’améliorer et en faire un vrai programme junior”, a déclaré Capito.

« Cette discussion ne fait que commencer et démarrer. Mais je pense que pour l’avenir, nous devons avoir un programme junior sérieux et approprié.

Le pilote de réserve officiel de l’équipe est le vainqueur de la course de Formule 2 Jack Aitken, qui a fait ses débuts en Grand Prix la saison dernière en remplacement de Russell dans le Grand Prix de Sakhir.

Williams a également un autre pilote de F2 dans ses livres, Roy Nissany, qui a été le premier à piloter le châssis FW43B de l’équipe lors des tests de pré-saison. Il a également fait six apparitions dans les premières séances d’entraînement de l’équipe au cours des deux dernières années.

Le mois dernier, l’équipe s’est séparée du troisième pilote de F2 de son programme de jeunes talents, Dan Ticktum, qui les avait rejoints fin 2019.

Guide : pilotes et équipes F1 2022 Williams retient également les services du champion de la série W Jamie Chadwick en tant que pilote de développement.

Alexander Albon a été embauché en remplacement de Russell pour la saison prochaine aux côtés de Nicholas Latifi. Alors qu’Albon conserve un lien avec Red Bull, Capito a déclaré qu’il pourrait imiter Russell en restant chez Williams à moyen et long terme.

“Pour le moment, je ne verrais pas pourquoi et ce serait bien si cela se passait comme ça”, a-t-il déclaré. « Mais en course, on ne sait jamais, beaucoup de choses peuvent arriver.

“Mais cela faisait partie de notre choix, c’était quelqu’un avec qui nous pouvons construire l’équipe et qui a déjà de l’expérience avec un jeune âge.

« Il a une expérience fantastique. Il a traversé beaucoup de choses, il a eu des hauts et des bas, les deux le rendent très mature en tant que pilote. Et il est de l’âge qu’il a, je pense, le meilleur encore à venir. Et c’était l’un des principaux points de décision.

