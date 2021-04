Williams profite d’un aperçu “ fantastique ” de Jenson Button

Jost Capito trouve «fantastique» d’avoir Jenson Button disponible en tant que conseiller principal de l’équipe Williams.

Le champion du monde 2009 a été annoncé en janvier comme consultant au sein de l’équipe dans laquelle il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2000, n’y passant qu’une saison avant de rejoindre Benetton.

Le joueur de 41 ans combine le rôle avec ses diverses autres activités, dont l’une travaille pour Sky F1 lors de courses sélectionnées, ce qui facilitera la transmission de ses conseils.

Mais dans leurs premières transactions, Capito, le PDG de Williams qui a également rejoint l’équipe plus tôt cette année, apprécie ses interactions avec Button et acquiert déjà des informations précieuses.

«Je lui parle assez souvent», a déclaré Capito lors du podcast Beyond The Grid. «C’est juste son expérience générale, son approche générale – il est aimé par l’équipe.

«Pour moi, c’est tellement bon d’avoir quelqu’un à qui je peux parler avec ce genre d’expérience et si j’ai un problème… ‘où allez-vous, de cette façon, de cette façon?’ – avoir quelqu’un avec cette expérience à qui parler est fantastique.

«Et aussi quand il sera dans les parages – pas encore – il ira à l’usine et c’est aussi un grand motivateur.

«Nous sommes aussi, de la personnalité [side], nous sommes assez similaires, donc nous bénéficions l’un de l’autre et nous voyons tous les deux une grande chance de ramener l’équipe au sommet ensemble. Et sa participation est fantastique pour moi.

Capito a également encouragé le pilote Williams Nicholas Latifi, qui a connu un week-end résolument mitigé lors de la dernière course à Imola.

Le Canadien, avec George Russell, a montré plus de rythme dans la voiture que ce n’était habituellement le cas depuis ses débuts en F1 l’an dernier, atteignant Q2 et partant 14e sur la grille, mais s’est écrasé hors de la course dans le premier tour après une averse.

«Il est très difficile d’être le coéquipier de George», a déclaré Capito, faisant référence au talent de Russell. «C’est la même chose que d’être le coéquipier de Lewis Hamilton.

«Il est remarquable de voir comment Nicholas gère la situation. Il a fait sa saison recrue l’année dernière, il doit donc apprendre et c’est ce qu’il a fait.

«Il est venu près des points à quelques reprises et travaille incroyablement dur. Je pense qu’il peut s’améliorer cette année et nous en montrera plus. Je pense qu’il vaut mieux que sa réputation.

