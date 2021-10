Williams rejette les soucis d’altitude pour les moteurs Mercedes aux GP du Mexique et du Brésil

Williams dit qu’ils ne sont pas préoccupés par la perspective de la haute altitude lors des deux prochaines courses de F1 affectant la fiabilité des moteurs Mercedes.

Les grands prix au Mexique et au Brésil se dérouleront respectivement à 2 285 et 800 mètres au-dessus du niveau de la mer et avec l’air plus fin, des composants tels que le turbocompresseur et le MGU-H doivent travailler encore plus dur.

Cela pourrait ajouter d’autres inquiétudes étant donné que trois pilotes propulsés par Mercedes ont subi des pénalités de moteur lors de la dernière course seulement pour avoir dépassé le nombre de nouvelles pièces autorisées pour la saison.

Valtteri Bottas de Mercedes a été contraint de prendre une pénalité pour la troisième fois en quatre courses, perdant cinq places sur la grille à la neuvième place, tandis que Sebastian Vettel d’Aston Martin et George Russell de Williams ont tous deux chuté à l’arrière avec Fernando Alonso d’Alpine.

Mais Dave Robson, responsable des performances des véhicules de Williams, insiste sur le fait qu’il ne perd pas le sommeil sur l’effet que pourraient avoir les moteurs dans les deux dernières courses américaines de la saison 2021.

« Ce n’est pas un problème pour le moment », a déclaré Robson, cité par Motorsport-total.com. « Je ne pense pas que l’altitude sera un gros problème pour la fiabilité. Tout ira bien – actuellement, il n’y a pas de soucis.

Ce sur quoi Robson continue de se concentrer, c’est de s’assurer que Williams soit aussi compétitif que possible, suite aux améliorations significatives qu’ils ont apportées depuis le Grand Prix de Hongrie.

Ils ont eu besoin que les choses échouent à l’occasion, mais néanmoins l’équipe basée à Grove a récolté 23 points au cours des sept dernières courses pour cimenter la huitième position du classement des constructeurs – où ils semblent de plus en plus susceptibles de terminer.

« Dans une bonne journée, nous pouvons rattraper la plus lente des deux Alpine et la plus lente des deux Aston Martin », a déclaré Robson, qui a vu George Russell marquer 16 points, lors de sa dernière campagne avant de rejoindre Mercedes et Nicholas Latifi sept.

« Nous pourrions normalement battre [Yuki] Tsunoda [AlphaTauri] aussi, mais il a plutôt bien réussi ces derniers temps, surtout en qualifications. De ce point de vue, c’était un peu plus difficile.

Robson a laissé entendre qu’en termes de rythme général, Williams est peut-être un peu flatté d’avoir 16 points d’avance sur Alfa Romeo, neuvième.

« Nous sommes actuellement neuvième, parfois huitième, puis près de la septième », a-t-il déclaré. « Parfois, nous faisons du bon travail et laissons plus de voitures que nous ne le devrions. »