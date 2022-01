Williams remporte un procès de 35 millions de dollars contre l’ancien sponsor titre

Williams a obtenu 35,7 millions de dollars en arbitrage après le règlement de leur différend avec l’ancien sponsor titre ROKiT aux États-Unis.



Williams et ROKiT ont d’abord uni leurs forces avant la saison 2019, concluant un contrat de trois ans, prolongeant l’accord au cours de la même année pour confirmer leur partenariat jusqu’en 2023, du moins c’est ce que nous pensions.

La saison 2020 a été retardée en raison de la pandémie mondiale, et pendant ce temps d’arrêt, Williams et ROKiT se sont séparés, ce qui signifie que nous avions également vu la fin de cette livrée rouge, blanche et bleue lors des tests de pré-saison.

Tel que rapporté par MotorsportWeek.com, Williams avait gagné un procès contre ROKiT devant un tribunal d’arbitrage international de Londres en 2021, qui avait ordonné à ROKiT de payer à Williams «environ 26,2 millions de livres sterling de paiements manqués, ainsi qu’un million de dollars de bonus. . «

Il est indiqué que ROKiT devrait payer Williams en plusieurs versements compris entre 3,5 et 5 millions de livres sterling dans le cadre de l’accord de sponsoring en titre.

Le propriétaire de ROKIiT, Johnathan Kendrick, aurait promis de payer 1 million de dollars d’ici mars 2020, tandis que la société avait apparemment envoyé un document à l’équipe pour ordonner le transfert des 24,4 millions de dollars qui leur étaient dus à l’époque.

Le changement de propriétaire de Williams a cependant compliqué les choses, Dorilton Capital ayant succédé à la famille Williams à l’été 2020.

L’affaire a ensuite été portée devant un tribunal fédéral aux États-Unis, où l’arbitre Klaus Reichert SC a statué en faveur de Williams, estimant que ROKiT n’avait pas payé l’argent dû à Williams, bien qu’étant satisfait des montages financiers convenus, et promettant le paiement intégral. à la tenue Grove.

Le rapport ajoute que ROKiT reportait l’envoi de l’argent à Williams parce que l’équipe n’avait pas « rempli ses obligations en vertu de l’accord après le 1er janvier 2020 ».

Cet argument a été rejeté par Reichert.

Maintenant que l’affaire est enfin réglée, Williams peut se concentrer pleinement sur la saison 2022, où une réglementation largement révisée leur offrira la possibilité de gravir les échelons.

Ils ont perdu les services de George Russell, qui a rejoint Mercedes, mais Williams a néanmoins de grands espoirs pour son remplaçant Alex Albon.

L’ancien pilote Toro Rosso et Red Bull revient sur la grille après une saison à l’écart, laissant son rôle de pilote d’essai et de réserve Red Bull pour terminer le passage à Williams.

Il s’alignera aux côtés de son ancien coéquipier de Formule 2 Nicholas Latifi.