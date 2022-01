Williams s’attend à une « douleur à court terme » des changements de soufflerie pour la saison 2022 de F1

Williams fait face à moins de temps en soufflerie pour 2022 – et s’attend à ce que cela leur cause des « douleurs à court terme ».

Le temps que les équipes sont autorisées à passer dans la soufflerie pour améliorer les performances aérodynamiques de leurs voitures dépend de leur position dans le championnat des constructeurs. Plus ils s’en sortent, plus ils passent de temps en soufflerie.

Chaque année entre 2018 et 2020, Williams a terminé 10e sur 10. Cela signifiait qu’en 2021, ils avaient droit à 112,5% de la référence définie sur la base de la cinquième place étant de 100% – en d’autres termes, Williams a obtenu 45 passages en soufflerie par rapport aux 40 d’Alpine.

Mais non seulement Williams est passé de la 10e à la huitième place au classement l’année dernière, mais son temps en soufflerie a également été réduit par les modifications apportées au système de handicap.

Par conséquent, au lieu d’avoir 43 courses comme Alfa Romeo après avoir terminé huitième en 2020, Williams n’en aura que 42 en 2022.

Ironiquement, ces changements signifient également que si Williams avait encore terminé dernier, ils en auraient eu un de plus qu’auparavant – Haas aura 46 visites en soufflerie.

Cela devrait, bien sûr, être contrebalancé par les récompenses financières plus importantes qui accompagnent une équipe améliorant sa place dans l’ordre hiérarchique des constructeurs d’une saison à l’autre.

Dave Robson, responsable des performances des véhicules de Williams, pense que les changements les désavantageront initialement en 2022, avec une nouvelle voiture pour se conformer à la réglementation révisée, mais que les difficultés peuvent être surmontées.

« Évidemment, vous aimeriez avoir autant de temps en soufflerie et en CFD que possible », a déclaré Robson, cité par Motorsport-total.com.

« Mais cela signifie simplement que vous devez maintenant être un peu plus intelligent dans la façon dont vous utilisez votre temps. Vous devez être plus efficace dans la sélection des pièces à tester et être un peu plus intelligent également.

« Nous devons accepter cela, et cela nous rendra également meilleurs. Cela apportera un peu de douleur à court terme mais cela nous rendra meilleurs à la fin, je pense. »

Le temps en soufflerie est également ajusté au milieu d’une année civile en fonction de la performance des équipes jusqu’à ce point.

Pour chaque position au classement des constructeurs qu’une équipe a perdu au 30 juin par rapport à la fin de la saison précédente, elle gagnera 2,5 % de temps supplémentaire en soufflerie – ce qui équivaut à un passage – et vice versa si elle a amélioré leur placement.

Verdict de la planète F1