Williams se tourne vers Imola pour des indices sur Silverstone

Devant s’adapter à un nouveau format pour le GP de Grande-Bretagne, Williams s’appuiera sur l’expérience de l’épreuve de deux jours d’Imola l’an dernier pour les guider.

La saison dernière, alors que la Formule 1 enchaînait un calendrier de 17 courses sur une période de six mois, les équipes se sont attaquées à un week-end de course de deux jours pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Williams a saisi l’occasion avec George Russell en 10e place avant de s’écraser malheureusement avec Nicholas Latifi manquant de peu un point à la 11e place.

Dave Robson, responsable des performances des véhicules, espère tirer les leçons d’un week-end avec seulement deux séances d’essais alors que l’équipe se prépare pour un nouveau format à Silverstone avec la F1 introduisant les qualifications de course de sprint.

“L’événement à Silverstone est toujours un moment fort de la saison de Formule 1, ainsi qu’un événement emblématique de l’été britannique”, a déclaré Robson.

« Cette année, l’épreuve se distingue par son format expérimental qui verra les qualifications traditionnelles se dérouler le vendredi soir, puis une séance de qualifications Sprint le samedi après-midi, avant le grand prix principal le dimanche.

« Pour nous, cela représente tout un changement dans la façon dont nous abordons, planifions et exécutons l’événement. Heureusement, nous avons l’expérience du Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola l’année dernière pour nous guider et nous donner un aperçu de la façon dont les autres équipes sont susceptibles d’aborder les deux séances d’essais libres.

Williams, cependant, n’a empoché qu’un point au Grand Prix de Grande-Bretagne depuis son double cumul de points en 2015 avec Felipe Massa P10 lors de la course de 2017.

La météo en Angleterre, souvent venteuse et humide, ne joue pas sur les atouts de l’équipe.

Robson a ajouté : « Silverstone reste l’un des circuits les plus excitants et les plus appréciés du calendrier de la Formule 1, et son mélange de virages spectaculaires à grande vitesse et de courtes lignes droites fréquentes impose d’énormes exigences à la fois aux voitures et aux pilotes.

“Ce qui est crucial, c’est que l’influence du vent – et potentiellement de la pluie – peut rapidement changer le caractère du circuit et avec une seule séance d’essais libres avant la séance de qualification, il sera vital de comprendre les conditions rapidement et de se mettre en place. avec lesquels les conducteurs sont à l’aise.

«Après avoir connu de bons combats avec les équipes du milieu de terrain lors des derniers événements, nous sommes très désireux de poursuivre notre récente forme devant une grande foule à domicile, qui comprendra beaucoup de nos collègues qui ne peuvent généralement pas se rendre au circuit.

« Toute l’équipe est motivée et excitée par le défi qui nous attend alors que nous affrontons le nouveau format d’événement dans l’un des meilleurs sites au monde. »

