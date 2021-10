Williams s’engage à être positif pour le climat d’ici 2030

L’équipe Williams F1 a dévoilé une nouvelle initiative de développement durable qui vise à garantir que l’équipe soit positive pour le climat d’ici 2030.

Williams est l’une des équipes les plus titrées et les plus reconnues de la Formule 1, avec neuf titres de constructeurs et sept championnats de pilotes parmi leur longue liste de réalisations, et maintenant ils ont jeté leur dévolu sur un autre, cette fois bien plus grand qu’une victoire sur piste.

Tout à fait en train de remonter dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1 alors qu’ils cherchent à redevenir une force de premier plan sur la piste, Williams vise également à être un pionnier de la poussée de la Formule 1 pour réduire son impact sur le climat, et en fait l’éliminer en 2030.

Williams espère en fait aller plus loin d’ici 2030 en devenant positif pour le climat, ce qui signifie qu’ils élimineraient plus de carbone de l’atmosphère qu’ils n’en créent.

L’équipe Grove est également devenue la première équipe de Formule 1 à s’engager dans le cadre d’action des Nations Unies pour le sport pour le climat.

En plus de cela, Williams a également reçu l’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA, rejoignant Mercedes, Ferrari et McLaren de Formule 1 dans ce club.

« Williams Racing est un pionnier de la Formule 1 et du monde de la course et possède un solide héritage dans le développement de la technologie de la Formule 1 et son transfert vers les secteurs des véhicules électriques et des transports et de l’énergie durables », a déclaré le patron de l’équipe Jost Capito sur le site Web de Williams.

« Nous vivons à une époque où notre planète et notre société évoluent plus rapidement que jamais. En nous appuyant sur les progrès réalisés par l’industrie mondiale du sport automobile en matière de développement durable ces dernières années, nous avons pris le temps d’analyser en profondeur l’ensemble de nos opérations et de développer une stratégie de développement durable complète axée sur les objectifs afin d’accélérer notre transformation durable.

« En tant qu’équipe, nous voulions repousser les limites et être le moteur de la durabilité dans le sport automobile mondial et dans l’industrie automobile au sens large. Nous nous engageons donc à être positifs pour le climat d’ici 2030 et nous utiliserons nos connaissances pour développer et développer des technologies de pointe pour atteindre cet objectif. »

Réagissant à l’accréditation environnementale trois étoiles de Williams, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré :

« La Formule 1 s’est engagée à être zéro carbone net d’ici 2030 et cela implique tout le monde dans le sport. Nous faisons tous déjà beaucoup pour réduire notre empreinte carbone, éliminer les déchets et les plastiques à usage unique et dans les années à venir, nous créerons un carburant durable pour les voitures qui changera la donne pour le secteur automobile.

« Une fois de plus, la Formule 1 peut être un leader dans les innovations technologiques qui fournissent des solutions du monde réel et Williams Racing montre qu’elle joue un rôle important dans un changement positif. »

Jean Todt, président de la FIA, a ajouté : « Le cadre de certification environnementale de la FIA est une norme importante par laquelle la durabilité est mesurée dans le sport automobile et ses parties prenantes.

« Je suis heureux de voir que les engagements et les actions forts de Williams Racing l’ont amené au niveau des trois étoiles et je les félicite pour cette réalisation importante.

« Les innovations pionnières ont toujours fait partie de la course automobile. La FIA et la Formule 1 se sont engagées à être zéro carbone net d’ici 2030 et toutes les équipes peuvent ainsi contribuer à cet objectif stratégique. »

La stratégie de durabilité de Williams Racing définit cinq piliers clés, qui peuvent être lus en détail ici.