Williams sera plus performant à Imola, prédit Latifi · .

En résumé: Nicholas Latifi s’attend à ce que Williams soit plus compétitif au deuxième tour du championnat du monde à Imola.

En bref

Latifi s’attend à une «lecture plus vraie» à ImolaWilliams a connu un début de saison difficile à Bahreïn où des vents violents ont perturbé la tenue de route de la FW43B. Latifi, qui a abandonné peu de temps avant la fin de la course en raison d’un problème de moteur, s’est dit «enthousiasmé» par les chances de l’équipe lors de la prochaine course car «Imola était évidemment l’une des pistes qui semblaient bien mieux convenir à notre voiture l’année dernière. “

La course de Bahreïn s’est avérée meilleure pour l’équipe que ce à quoi ils s’attendaient initialement, a-t-il déclaré.

«Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, le principal problème était évidemment le moteur, je pense que la voiture m’a agréablement surpris à certains égards par rapport à ce que je ressentais lors des essais et de l’année dernière.

Il s’attend à ce que la performance de l’équipe à Imola soit plus représentative de ce à quoi elle peut s’attendre pour le reste de la saison.

“Je suppose [there] C’est un peu d’espoir et d’optimisme de ce côté-là sur une piste qui, espérons-le, a des conditions de vent plus stables, une piste dont je pense que le tracé de la piste conviendra mieux à notre voiture. Nous sommes curieux de voir comment nous allons performer et d’avoir une idée plus précise de ce que nous serons pour le reste de l’année. »

Livrée de la Légion de KanaanTony Kanaan, Ganassi, IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, 2021

Tony Kanaan portera cette livrée de la Légion américaine sur sa machine Ganassi à l’Indianapolis 500 et une autre course à laquelle il participera lors de la prochaine saison IndyCar. Kanaan participera aux quatre rondes ovales du calendrier cette année, tandis que Jimmie Johnson participera aux épreuves sur route et sur rue.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Bulletin

Obtenez le meilleur de notre couverture du sport automobile après chaque course de F1 dans votre boîte de réception – inscrivez-vous à la newsletter gratuite de .:

Partagez cet article . avec votre réseau: