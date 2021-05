Williams “ s’est senti le meilleur de tous les temps ” malgré une chute tardive au 14e

George Russell a déclaré que sa Williams était bien meilleure pour piloter dans le Grand Prix d’Espagne d’hier, malgré l’abandon de la compétition pour une arrivée aux points dans les dernières étapes de la course.

Des conditions plus calmes et moins venteuses lors de la course d’hier signifiaient que sa voiture se comportait de manière plus prévisible que lors de la manche précédente au Portugal, a-t-il expliqué.

«Nous avons fait du très bon travail avec la voiture», a déclaré Russell après la course. «La voiture s’est sentie aujourd’hui la meilleure qu’elle ait jamais ressentie, pour être honnête, dans une course, probablement la meilleure dont je me souvienne.

«Cela rend la conduite si joyeuse par rapport à la normale. La plupart ont été attribués à une journée calme. Nous connaissons la bête que nous avons.

Après la dernière course au Portugal, Russell a déclaré que lui et son coéquipier Nicholas Latifi avaient besoin de conditions météorologiques calmes pour pouvoir tirer le meilleur parti de la FW43B.

«C’était juste une journée calme et cohérente aujourd’hui. Le vent soufflait à moins de 10 kilomètres à l’heure avec des rafales minimes, ce qui rendait la voiture cohérente à conduire.

«Et quand c’est cohérent, en tant que conducteur, vous pouvez le contourner. Et je pense que c’est quelque chose avec lequel Nicholas et moi avons vraiment lutté, en particulier à Portimao, qui a été vraiment exposé, c’était incroyablement incohérent.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«En tant que pilote, vous perdez toute confiance, alors cela a un effet négatif sur les pneus et puis vous avez juste cette spirale descendante. Alors que dans les jours comme aujourd’hui où la voiture est belle et cohérente, en tant que conducteur peut vraiment la pousser à ses limites, vous pouvez gérer la voiture comme vous le souhaitez, gérer les pneus comme vous le souhaitez et vraiment tout optimiser.

«Ne vous méprenez pas, je suis sûr que beaucoup de gens avaient l’impression que leur voiture se sentait mieux aujourd’hui. Mais je pense que nous faisons un plus grand saut dans les deux sens lorsque ces conditions sont favorables ou non. »

Russell a couru aussi haut que 10e dans les dernières étapes de la course, avant de glisser à la 14e place alors que ses pneus se dégradaient. Cependant, il a salué la stratégie ambitieuse de l’équipe, après avoir affronté une première période de Safety Car dans l’espoir de pouvoir courir jusqu’au bout sans reprendre de pneus neufs.

Il a passé une grande partie de la course à courir juste derrière Fernando Alonso, mais il doutait qu’il aurait pu finir plus haut s’il avait dépassé l’Alpine.

«Nous avons fait un très bon travail en nous plaçant sous la Safety Car au début, en faisant presque un guichet unique.

«Avais-je réussi à effacer Alonso alors qui sait? Je pense qu’avoir Alonso devant moi a aidé à garder ces voitures plus rapides derrière parce que j’avais le DRS. Ils ont une demi-seconde de rythme de voiture et probablement une seconde de rythme de pneu. Cela aurait été une tâche incroyable.

«Mais je suis vraiment heureux que nous ayons lancé les dés et que nous nous soyons retrouvés dans cette position.»

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: