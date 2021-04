Williams soutient George Russell après le crash de Valtteri Bottas

Le responsable de la performance automobile de Williams, Dave Robson, a soutenu George Russell après son énorme accident avec Valtteri Bottas dimanche.

Les deux pilotes se sont mutuellement blâmés pour l’accident, le couple étant entré en collision à près de 200 mph se dirigeant vers la chicane Tamburello à Imola, causant d’énormes dégâts aux deux voitures. Russell s’est depuis excusé pour sa réaction à l’incident.

La voiture Williams montrant des signes d’amélioration en 2021, Robson était convaincu que Russell était dans la voiture la plus rapide à ce moment-là contre le Finlandais, mais il s’est soldé par de graves conséquences.

“C’est une fin frustrante et un accident frustrant, un assez gros accident”, a déclaré Robson, par GPFans.com.

«Au moins, nous étions sur le pied avant. Je pense que les pneus, nous les avions eu quelques tours de plus que Valtteri, donc je pense que nous les avions dans une bonne fenêtre, l’adhérence était bonne et plus que Valtteri je pense.

«Nous avions une bonne vitesse en ligne droite et le DRS venait juste d’être activé, donc George avait une très bonne chance de le dépasser et il l’a bien saisi.

«Ensuite, je pense qu’il vient de toucher la ligne blanche, qui dans ces conditions était encore un peu glissante. Malheureusement, c’était la fin avec la vrille et dans la voiture de Valtteri.

Après une séance de qualification encourageante qui a vu les deux Williams entrer en Q2, l’espoir était grand au sein de l’équipe qu’une arrivée aux points soit possible à Imola.

Malheureusement pour eux, ces espoirs ont été déçus après la chute de Russell, ainsi que la chute de Nicholas Latifi dans le premier tour. Le Canadien s’était remis d’une vrille à Acque Minerale, se remettant sur la bonne voie mais marquant Nikita Mazepin derrière et se retrouvant dans le mur.

«Les conditions étaient vraiment difficiles là-bas», a poursuivi Robson. «C’était un peu étrange d’avoir beaucoup d’eau stagnante et des conditions humides difficiles dans quelques virages avec d’autres parties de la piste assez sèches.

«Je pense qu’une petite erreur de jugement de sa part a causé [Latifi] pour tourner et puis il a pensé qu’il rejoignait une piste claire et que tout le peloton était passé.

«Mais un peu de contact avec les Haas et c’était lui dans le mur, malheureusement, ce qui était vraiment dommage. C’est une de ces choses dans ces conditions.

