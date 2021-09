Williams tire le meilleur parti des « mésaventures » des autres

Dans les points dans trois des quatre derniers Grands Prix, George Russell estime que Williams se débrouille bien en capitalisant sur « les mésaventures des autres ».

Incapable de marquer un seul point pour Williams en deux ans et demi, Russell en a maintenant 15 avec l’équipe Grove, tous marqués lors des quatre dernières courses.

L’équipe a remporté son premier double pointage depuis 2018 au Grand Prix de Hongrie, Nicholas Latifi et Russell ont tous deux augmenté l’ordre par le carnage du premier tour.

Une course plus tard, le GP de Belgique, c’était une autre course de deux voitures, cette fois avec Russell sur le podium après qu’un œillère en qualifications l’ait placé P2 sur la grille, et il est resté P2 derrière la course menée par la Safety Car.

A défaut de marquer lors d’un GP des Pays-Bas qui n’a pas vu beaucoup d’action, Russell était de retour dans le top dix à Monza, une course dans laquelle seulement 15 pilotes ont vu le drapeau à damier.

« Encore des points ! » Russell a déclaré au site officiel de la F1 après son Monza P9. « Oui trois dans les quatre dernières courses, assez fou.

«Je pense que ce que l’équipe fait incroyablement bien, c’est tirer le meilleur parti des mésaventures des autres, disons, stratégiquement et en tirer parti. Parce que nous savons où est le rythme de la voiture, mais nous nous sommes maintenant retrouvés dans trois des quatre dernières courses dans les points, probablement sans le rythme pour le faire.

« Donc, en tant qu’équipe, nous avons définitivement fait quelque chose de bien et cela me remplit de fierté de pouvoir continuer à ramener ces résultats à la maison. »

Bienvenue à la maison pic.twitter.com/ueWTHoBfL6 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 13 septembre 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Marquer au Grand Prix de Hongrie a été un regain de confiance bienvenu, non seulement pour les pilotes mais pour l’équipe dans son ensemble.

Williams a été en bas du classement du championnat des constructeurs trois années de suite, n’ayant pas marqué un seul point la saison dernière et un seul l’année précédente.

Avec 22 au tableau cette saison, l’équipe est jusqu’à la huitième place du classement, un 19 apparemment confortable devant Alfa Romeo, neuvième.

Il a déclaré: “Après avoir marqué ces premiers points à Budapest, tout le monde est presque soulagé et nous pouvons simplement sortir semaine après semaine et essayer de maximiser le package, peut-être lancer les dés légèrement et essayer quelques nouveaux choses juste pour essayer de trouver plus de performances et obtenir un meilleur résultat.

«Ils continuent à venir, et nous ne faisons que faire des choses en ce moment.

« Tout le monde a confiance, semaine après semaine, nous avons juste cet élan. Je suis vraiment ravi que nous soyons dans ce voyage en ce moment.

Verdict de la planète F1