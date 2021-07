Williams voit la valeur dans le jeu d’attente sur les pilotes 2022

4 juillet 2021 07:45 UTC | Mise à jour: 4 juillet 2021 à 07:45 UTC Par Clark Cardano a été une valeur ajoutée au fonds de crypto-monnaie à grande capitalisation de Grayscale Investments. c’est actuellement le troisième plus grand élément du fonds une fois le bitcoin et l’éther. Grayscale Investments, le plus grand gestionnaire d’actifs de devises numériques […] More