Willian a déménagé à Arsenal “pour le projet mais le projet n’était pas là” alors que l’agent Kia Joorabchian explique pourquoi le Brésilien a résilié le contrat des Gunners pour sceller le retour des Corinthians

L’agent de Willian, Kia Joorabchian, a déclaré à talkSPORT que l’ailier “avait fait ce qu’il fallait” en acceptant d’annuler son contrat à Arsenal.

Le joueur de 33 ans a accepté de mettre fin à son séjour chez les Gunners après une première saison torride, alors qu’il restait deux ans à son contrat.

Willian a quitté Arsenal après seulement un an

L’été dernier, le Brésilien a quitté Chelsea pour rejoindre le nord de Londres et a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 220 000 £ par semaine.

Les Bleus lui avaient proposé un contrat de deux ans, mais voulaient rejoindre Arsenal après avoir été convaincus par Mikel Arteta.

Cependant, un an plus tard, Willian a accepté de rompre son contrat et de retourner au Brésil pour jouer pour le club d’enfance des Corinthians.

On prétend que la décision a permis aux Gunners d’économiser environ 20 millions de livres sterling et, s’adressant à Jim White et Simon Jordan de talkSPORT le jour de la date limite, Joorabchian a confirmé :

« Oui, c’est vrai, c’est surtout exact. Je ne vais pas révéler les chiffres exactement, mais les rapports sont assez précis.

Joorabchian représente Willian

« Il a mis fin à son contrat et il l’a fait volontairement, il est probablement l’un des premiers joueurs à le faire.

“Auparavant, les joueurs, en particulier à Arsenal, avaient épuisé leurs contrats, mais il n’en faisait pas partie.”

Interrogé sur les raisons du départ de Willian, Joorabchian a insisté sur le fait que la décision était mutuelle.

“Quand il a rejoint, il a rejoint sincèrement parce qu’il était au centre de la réflexion d’Arteta”, a poursuivi l’agent.

«Arteta a fait plusieurs présentations à Willian et a clairement indiqué qu’il serait le point central de la façon dont il construirait l’équipe autour de lui.

«Willian avait une offre de Chelsea pour prolonger de deux ans, mais il voulait trois ans et il a fait le pas. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour lui.

“Il a été très fortement critiqué pour savoir pourquoi il a déménagé ici, mais aucune des choses qui ont été suggérées n’a été le cas.”

Willian est le dernier joueur à avoir eu du mal à avoir un impact après avoir rejoint les Gunners, mais n’a pas blâmé Arteta.

Willian n’a pas réussi à reproduire sa forme de Chelsea pour Arsenal

Joorabchian a déclaré : « J’ai parlé à Arsenal. J’ai eu une réunion avec Arteta et Edu, ils m’ont expliqué que cela ne s’était pas bien passé et j’ai parlé à Willian.

«Je ne pense pas que cela profite à quelque chose de simplement laisser quelqu’un s’asseoir là pour le plaisir de s’asseoir là. Lorsque les choses tournent mal, les deux parties doivent considérer le fait que cela a mal tourné et vous devez trouver une solution.

«Je pense que Willian a fait ce qu’il fallait, il est allé pour le projet et le projet n’était pas là.

« Malheureusement, je dois dire, quel joueur a déménagé à Arsenal qui n’a pas été un désastre au cours des deux dernières années ? Celui là je parle en fan

« Je ne pense pas qu’il s’agisse de Willian. Je pense que quelque chose ne va pas [at Arsenal] et ce n’est qu’une pièce du puzzle.

“Personne ne blâme Arteta, nous voulons tous qu’Arteta réussisse. Même en tant que fans, ils peuvent être mécontents pour le moment, mais ils veulent le meilleur pour le club de football. Willian veut tout le succès pour Arteta et cette équipe d’Arsenal.

“Corintihans est un mariage parfait, ils ont 40 millions de fans, il a commencé sa carrière au club…”

