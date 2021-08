Willian, à deux pas des Corinthiens

Du rêve impossible à la réalité. Corinthians a vu en quelques jours que la signature de Willian est passée d’une chimère à une opération dont seuls quelques détails manquent. Le milieu de terrain brésilien, qui a été formé dans les rangs des jeunes à Timao, négocie la résiliation de son contrat avec Arsenal et a déjà conclu un accord avec l’équipe que l’ancien Blaugrana entraîne désormais. Sylvinho.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Willian, qui a encore signé deux saisons avec les Gunners, a fait part à Arteta et à la direction du club londonien de son envie de changer de décor. Il n’aura été à l’Emirates Stadium qu’une seule saison, après un brillant passage à Chelsea entre 2013 et 2020. Les Corinthians ont suivi de près la situation de l’international, aujourd’hui âgé de 33 ans, et ont fini par devenir le premier choix du joueur, qu’il signer jusqu’en 2023.

Son incorporation est très similaire à celle des trois signatures vedettes que Timao a faites dans cette fenêtre d’embauche : les milieux de terrain Julien et l’ex-international Renato Augusto, et l’ailier Roger Guedes. Tous ont atterri dans l’équipe la plus populaire de Sao Paulo avec la carte de la liberté sous le bras, ce qui était une condition sine qua non pour un Timao avec un trésor lourdement puni.

L’ancien Blaugrana Sylvinho, qui en est à son troisième mois sur le banc corinthien, serait ravi de l’arrivée de Willian, qui correspond au profil de joueur que vous recherchiez : avec une expérience avérée et une qualité technique pour pouvoir développer un jeu beaucoup plus créatif et élaboré.

Les Corinthians traversent le meilleur moment de la saison. Ce samedi, ils ont battu Gremio 0-1, avec un but du vétéran Jo, et a ajouté sa troisième victoire consécutive. Ce sont déjà quatre journées d’invincibilité, avec 10 points ajoutés sur 12 possibles, qui ont permis aux joueurs de São Paulo de se placer sur les places qui donnent accès à la phase préliminaire des Libertadores. C’est une situation impensable il y a quelques semaines pour une équipe qui naviguait sans grand espoir dans la zone intermédiaire du Brasileirao.