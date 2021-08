Willian accepte de déchirer le contrat d’Arsenal et économisera aux Gunners 20 millions de livres sterling .

Le Brésilien est sur le point de quitter le club du nord de Londres (Photo: .)

Willian a proposé de rompre son contrat avec Arsenal et de renoncer à son contrat de 240 000 £ par semaine afin de signer pour Corinthians sur un transfert gratuit, selon les rapports.

Le Brésilien n’a rejoint le club du nord de Londres qu’il y a un an, mais a eu du mal à être à la hauteur de son énorme salaire, ne marquant qu’un seul but en Premier League, et les Gunners ont cherché activement à le décharger au cours de l’été.

Il lui reste encore deux ans à courir sur son contrat actuel, qui le porterait à l’âge de 35 ans, et est le deuxième plus gros salaire du club derrière Pierre-Emerick Aubameyang.

Willian a eu des difficultés à Arsenal depuis la signature d’un transfert gratuit (Photo: .)

Arsenal craignait de devoir subventionner le salaire de Willian afin de trouver un acheteur pour l’ailier vétéran, comme ils l’ont fait avec Mesut Ozil, mais il a pris la mesure extraordinaire de proposer de s’en aller pour rien.

Selon Sky Sports, le joueur de 33 ans a informé Arsenal qu’il romprait son contrat avec le club et signerait pour les Corinthians dans les prochaines 48 heures.

La décision de Willian permettra à Arsenal d’économiser environ 20 millions de livres sterling de salaires, tandis qu’il subira également une baisse de salaire de 70% afin de retourner dans son ancien club au Brésil.

Le conseil d’administration d’Arsenal serait abasourdi et “étonné” par le geste de Willian et aurait été pleinement préparé à devoir compenser une partie de la différence de salaire afin de persuader l’attaquant de partir.

Mais Willian voudrait quitter le football anglais “la tête haute” et n’a pas l’intention de faire en sorte qu’Arsenal continue de payer une partie de son salaire pendant qu’il joue pour un autre club, et il ne veut pas non plus rester aux Emirats s’il est pas dans les plans de Mikel Arteta.

Willian ne veut pas rançonner Arsenal pour sa sortie (Photo: .)

Arteta a concédé qu’un déménagement pour Willian était en préparation la semaine dernière, déclarant: “Nous avons des conversations avec lui et l’agent, et nous évaluons la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.

‘Je ne sais pas [why it hasn’t worked out for him here]. Pour le moment, c’est un joueur d’Arsenal et nous essayons de tirer le meilleur de lui pendant qu’il est ici. Tout ce qui est différent n’est que des choses qui peuvent arriver.



