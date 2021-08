Willian et Lucas Torreira proches de la sortie d’Arsenal alors que les Gunners tentent de décharger des joueurs bien payés avant la date limite de transfert

Il n’y a pas eu grand-chose à célébrer sur le terrain pour Arsenal et ses supporters, mais ils pourraient bientôt recevoir des nouvelles bienvenues sur le marché des transferts.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a annoncé que le duo sud-américain Willian et Lucas Torreira étaient sur le point de quitter le club.

.

Willian a entamé son contrat de trois ans avec Arsenal, mais il semble qu’il parte prématurément

. ou concédants de licence

La carrière de Torreira a très bien commencé, mais les blessures ont réduit sa forme et semble maintenant sur le point de partir

Le premier est sur le point de retourner dans son pays natal, le Brésil, avec les Corinthians du club, tandis que le second est en route pour la Serie A avec la Fiorentina italienne.

Arsenal est prêt à laisser Willian partir gratuitement, malgré deux ans restants sur son contrat avec les Gunners.

C’était loin d’être une signature de rêve pour Willian, qui n’a pas été à la hauteur de sa réputation.

Arrivé gratuitement de Chelsea en 2020, le Brésilien a extrêmement bien commencé la saison avec deux passes décisives lors de ses débuts contre Fulham.

Malheureusement pour lui et son manager Mikel Arteta, c’est aussi bon que possible, au cours des 36 matchs suivants, il n’a enregistré que cinq passes décisives de plus et n’a marqué qu’un seul but dans toutes les compétitions.

Cette décision sera sans aucun doute la bienvenue pour toutes les parties étant donné le manque de temps de jeu qu’il reçoit et le salaire qu’il coûte à Arsenal – 192 000 £ par semaine.

Sa fouille effrontée au club ne présagera pas non plus de bon augure pour les supporters après avoir “aimé” une publication Instagram de la victoire de Chelsea sur son équipe actuelle.

Willian a certainement aigri encore plus la relation entre lui et les supporters de l’arsenal avec ce geste

Torreira, quant à lui, devrait rejoindre la Fiorentina dans le cadre d’un accord de prêt initial avec une option d’achat pour 12,8 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain uruguayen a connu une première saison prometteuse sous la direction de l’ancien manager Unai Emery.

Il a été amené pour 22 millions de livres sterling de la Sampdoria en 2018 et a figuré 50 fois dans toutes les compétitions tout au long de cette campagne.

Une blessure à la cheville la saison suivante a entravé sa progression et il a été prêté à l’Atletico Madrid lors de la saison 2020/21.

L’accord permettrait aux Gunners d’empocher 1,28 million de livres sterling sur les frais de prêt.

Arsenal a été très actif avec les entrées jusqu’à présent, cinq au total, maintenant l’accent sera sûrement mis sur les sorties et ils sont prêts à commencer ce processus avec ces deux-là.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.