26/08/2021

Le à 13:53 CEST

Blanchiment d’Arnau

Les Le vrai Betis et la Société réelle ont définitivement fermé le mission de Willian José à l’équipe verte et blanche pour une saison, avec une option d’achat valorisée à moins de 9 millions d’euros pour qu’il puisse continuer plus de saisons au Betis.

Le club de Verdiblanco a clôturé l’embauche du Brésilien pour être le remplaçant d’un Loren Moron qui a déjà été officialisé et présenté par le Espanol dans les mêmes conditions que le Brésilien arrive (affectation avec option d’achat, bien que dans ce dernier cas cela devienne obligatoire selon certains objectifs de performance), un mouvement qui rejoint ceux déjà confirmés par le gardien Rui Silva, l’arrière droit Sabaly et le centre de Pezzella.

À l’été 2016, Willian José a signé pour le Société réelle, club où il est resté jusqu’à présent – sauf durant les cinq premiers mois de cette année, lorsqu’il a été prêté aux Anglais de Wolverhampton Wanderers – et avec lequel il a disputé 170 matches officiels au cours desquels il a inscrit 72 buts.

Au-delà des lacunes laissées par Emerson (à Barcelone), Mandi (Villarréal), Dani Martin (Málaga) et la susdite Loren, Le Betis doit faire une autre victime pour pouvoir enregistrer Willian José. Joel, Sidnei et Yassin Fekir pourraient être ceux. Il faut se rappeler que Víctor Ruiz, Joaquín et Miranda ont élargi leur relation, en le faisant passer du prêt à la propriété.