Willian José signe au Betis

26/08/2021 à 13h00 CEST

Les Le vrai Betis a fermé l’embauche de Willian José, remplacer un Loren Moron qui a déjà été officialisé et présenté par le Espanol dans les mêmes conditions que le Brésilien arrive (affectation avec option d’achat, bien que dans ce dernier cas cela devienne obligatoire selon certains objectifs de performance), un mouvement qui rejoint ceux déjà confirmés dans la méta Rui Silva, Le côté droit Sabaly et la centrale Pezzella. Ils ont également élargi leur lien Víctor Ruiz, Joaquín et Miranda, en le faisant passer du prêt à la propriété.

Avec les retours des prêtés Edgar et Robert, retranché dans l’équipe première, il y a eu un ‘surréservation‘sur la masse salariale officielle de 25. Et que l’extrême de Las Palmas, comme son compatriote Rodri, ils conserveront le fichier d’affiliation. Pourtant, au-delà des lacunes laissées par Emerson (à Barcelone), Mandi (Villarréal), Dani Martin (Málaga) et Loren susmentionné, à Heliópolis, ils ont besoin d’au moins une victime de plus pour pouvoir enregistrer Willian José, avec Joël, Sidneï et Yassine Fekir comme indiqué principal. Presque impossibles sont les ventes ou les transferts de Juanmi (‘branché’ dans ce début de championnat, avec une participation directe aux deux buts de l’équipe Verdiblanco) et Guillaume Carvalho pour leurs hauts émoluments.

Il n’est pas non plus prévu d’assister à une offre de dernière minute pour l’un des « poids lourds », des cas de Canales, Nabil Fekir ou Borja IglesiasDès lors, s’il n’y a pas de retournement majeur, le Betis fermera cette fenêtre avec ceux qui existent, dont Willian pour Sidnei sûrement. Il n’y a pas marge salaire pour entreprendre plus de mouvements, bien que le marché ait été traqué à la recherche d’un arrière droit polyvalent (qui peut servir de centre, de pivot ou d’intérieur) pour couvrir la blessure à long terme de Sabaly, ainsi que médias créatifs et face avant de profil différent à ceux qui le sont déjà. Impossible qu’ils arrivent s’il n’y a pas plusieurs sorties et, parmi elles, certaines de substance économique.

Les Real Betis et Real Sociedad, après quelques jours à résoudre les franges et les détails, ils ont définitivement clôturé le transfert de Willian José à l’équipe verte et blanche pour une saison, avec un Possibilité d’achat évalué à moins de neuf millions d’euros pour qu’il puisse continuer plus de saisons au Betis. La documentation a déjà été croisée entre les clubs et signée avant que le footballeur ne puisse voyager sous peu.

L’arrivée de Willian José doit donc intervenir dans les prochaines heures, puisque le footballeur j’attendais juste le feu vert des clubs après l’accord conclu en chiffres il y a quelques jours mais cela devait être reflété dans les documents.

L’embauche de Willian José est un renfort pour l’attaquant bétique synchronisé avec La marche de Loren vers l’Espanyol également en prêt. Le Brésilien arrive à Heliópolis comme une opportunité de marché puisque sa valorisation a chuté après une mauvaise campagne et en raison de ses désaccords avec Imanol Alguacil, qui n’avait pas ses services.

Willian José doit se rendre à Séville dans les prochaines heures, passer l’examen médical, que son incorporation soit officiellement annoncée et il est prévu qu’il puisse exercer avec ses nouveaux coéquipiers sous les ordres de Manuel. Pellegrini même demain matin.

A l’été 2016, Willian José a signé pour la Real Sociedad, un club où il est resté jusqu’à présent -sauf les cinq premiers mois de cette année, lorsqu’il a été prêté aux Anglais de Wolverhampton Wanderers- et avec lequel il a joué 170 matchs officiels de ceux qui ont marqué 72 buts.