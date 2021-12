Willian a levé le voile sur sa terrible saison à Arsenal, admettant qu’il voulait quitter le club dans les trois mois suivant son arrivée.

L’ex-star de Chelsea a rejoint les Gunners à l’été 2020, signant un énorme contrat de trois ans d’une valeur de 240 000 £ par semaine.

Willian a quitté Arsenal après seulement un an

Willian voulait rester à Stamford Bridge, mais les Blues n’ont pas autorisé un contrat de trois ans, alors les Gunners ont offert une chance de rester à Londres.

Mais bien qu’il ait joué pour Chelsea lors de la campagne précédente, le Brésilien a subi une terrible baisse de forme à son arrivée aux Emirats.

Le joueur de 33 ans a terminé la saison avec un but en Premier League en 25 apparitions, attirant les critiques des supporters, surtout compte tenu de son passé à Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé si les messages haineux des fans avaient influencé sa décision de partir, Willian a déclaré à l’émission Five de Rio Ferdinand: « Oui, c’est le cas (aidez-moi à prendre ma décision).

« J’ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de leur part, mais aussi parce que je viens de Chelsea, je pense que si je venais d’un autre club, les fans seraient peut-être meilleurs.

Willian a passé sept ans à Chelsea, remportant deux titres de Premier League

« Mais parce que je viens de Chelsea et que je n’ai pas bien performé et à cause d’eux, j’y pense et je dois y aller. »

Arsenal a dû regretter de nombreux contrats lucratifs à long terme pour des joueurs vieillissants ces dernières années.

Les Gunners ont dû rembourser les six mois restants de l’accord de 350 000 £ par semaine de Mesut Ozil en janvier – et sont maintenant confrontés à une situation similaire avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais Willian a refusé d’être un problème et a accepté de résilier son contrat l’été dernier, refusant 20 millions de livres sterling pour sceller un transfert gratuit aux Corinthians au Brésil.

Il a ajouté : « Je n’étais pas content, c’est pourquoi je n’ai pas joué. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je n’étais pas content.

Willian n’a pas réussi à reproduire sa forme de Chelsea pour Arsenal

« Donc, quand je suis arrivé là-bas j’étais heureux, dès le début j’étais motivé, je voulais bien faire, nouveau club, nouveaux potes, nouveaux projets.

« Après trois mois, j’ai dit à mon agent : ‘S’il vous plaît, je veux y aller’. Je ne veux pas dire du mal du club parce que c’est un grand club, a une grande histoire dans le football, de grands joueurs ont joué là-bas avant que ce soit un grand club – mais cela n’a pas fonctionné, c’était bien sûr la période la plus difficile de ma carrière.

«C’était beaucoup d’argent que j’ai abandonné. Mais parfois, l’argent n’est pas la chose la plus importante dans la vie. Je pense qu’il faut être heureux, avoir du plaisir chaque jour en se réveillant le matin pour aller s’entraîner. Je n’avais pas ça.

« Je me suis dit, avec ma famille, je ne peux pas rester ici, je ne suis pas heureux ici. Je dois partir, trouver une issue, quitter le club, car si je reste, je resterai le même. Pour moi, c’est injuste de rester dans un endroit où l’on ne veut pas rester juste à cause de l’argent. Pour moi, c’était ça.

