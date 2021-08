Willian s’éloigne de 20 millions de livres sterling alors qu’il résilie son contrat avec Arsenal deux ans plus tôt pour rejoindre les Corinthians

in

Willian a résilié son contrat avec Arsenal et s’est donc éloigné de 20 millions de livres sterling, selon talkSPORT.

L’ancien homme de Chelsea a rejoint les Gunners l’été dernier, mais n’a pas réussi à impressionner dans le nord de Londres.

Willian a quitté Arsenal après seulement un an

Willian a quitté les Blues parce qu’il n’a pas pu obtenir un contrat de trois ans avec le club, ce qu’Arsenal a obligé et lui a donné afin d’obtenir le transfert.

À 33 ans, beaucoup s’attendaient à ce que le Brésilien reste sur place et perçoive son gros salaire, qui, selon talkSPORT, aurait valu environ 10 millions de livres sterling par an, pendant deux ans de plus.

Cependant, il a plutôt accepté de résilier son contrat.

Willian est maintenant sur le point de rentrer chez lui au Brésil et de rejoindre son club d’enfance Corinthians.

Willian a fait plus de 300 apparitions pour Chelsea

Un communiqué du club d’Arsenal disait : « Nous avons conclu un accord mutuel avec Willian pour résilier son contrat à compter d’aujourd’hui.

« L’international brésilien nous a rejoint depuis Chelsea en août dernier et a fait 38 apparitions lors de la campagne 2020/21.

« Il avait encore deux ans pour courir son contrat mais suite à de récentes discussions positives et constructives avec lui et son équipe, il partira pour une nouvelle opportunité avec Corinthians au Brésil, où il a commencé sa carrière.

« Tout le monde à Arsenal souhaite bonne chance à Willian et à sa famille pour l’avenir.

“La résiliation du contrat est soumise à l’achèvement des processus réglementaires.”

