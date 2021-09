Willian s’ouvre à la sortie d’Arsenal après s’être éloigné de millions

Willian s’est ouvert sur son passage difficile à Arsenal, admettant qu’il était “malheureux” lors de son séjour d’une saison aux Emirats.

Le Brésilien a signé un contrat de trois ans, d’une valeur de 220 000 £ par semaine, avec le Artilleurs l’été dernier après avoir quitté Chelsea en transfert gratuit. Cependant, l’attaquant a connu des difficultés dans son nouveau club et n’a réussi qu’un but et cinq passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues.

Willian n’a figuré dans aucun des trois premiers matchs d’Arsenal cette saison. Cela a ensuite conduit le club à résilier mutuellement son contrat par consentement mutuel le 30 août, avec le joueur s’éloignant d’environ 20 millions de livres sterling dans le processus.

Cela a permis à Willian de rejoindre Corinthians, le club brésilien où il a commencé sa carrière.

Ce changement étant maintenant officiellement confirmé, Willian a parlé de ses problèmes dans le nord de Londres.

« J’ai vraiment beaucoup réfléchi, avec ma famille et mes proches. Malheureusement, mon séjour à Arsenal n’a pas été bon, je n’étais pas heureux au club », a déclaré Willian à TV Corinthians.

« Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails, mais je n’étais pas content et je pensais que retourner au Brésil était la meilleure option.

« J’ai étudié d’autres opportunités, mais je voulais retourner à Corinthians, chez moi, pour être proche de ma famille. C’est le club qui m’a projeté au monde, m’a révélé. Le bon moment pour revenir était celui-ci.

Cette décision a mis fin au séjour de huit ans de Willian en Angleterre, où il a remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et la Ligue Europa 2018-19 à Chelsea.

Allardyce pressenti pour un poste à Arsenal

Pendant ce temps, l’ancien patron de l’Angleterre, Sam Allardyce, ne prendrait pas de temps pour améliorer Arsenal, selon le spécialiste Tony Cascarino.

La pression est sur le patron des Gunners, Mikel Arteta, après un début de saison cauchemardesque.

Une défaite face à Brentford lors de la première journée a mis Arsenal du mauvais pied. Et les défaites contre Man City et Chelsea ont suivi. Les hommes d’Arteta sont en bas du tableau et n’ont pas encore marqué de but.

Arteta est sous le feu des Emirats et les pauvres commencent même a incité Edu à défendre publiquement la politique de transfert du club.

Le directeur technique d’Arsenal s’est dit “blessé” par la situation d’Arsenal. Mais a demandé aux fans de les juger lorsque tous leurs joueurs disparus reviendront.

Mais Cascarino n’a apparemment pas de temps pour Arteta. Il a même suggéré qu’Allardyce, qui était en charge la saison dernière lorsque West Brom a été relégué, serait un meilleur homme pour le travail que l’Espagnol.

« Si vous regardez ce qu’il a fait à West Brom – je sais qu’ils sont tombés – mais il les a certainement rendus bien meilleurs défensivement », Cascarino a déclaré à talkSPORT.

« Il rendrait Arsenal bien meilleur.

“Je sais que certains fans d’Arsenal ne se soucient pas de ça. Ils veulent que leurs équipes aient du flair. Mais je pense que Sam ferait sans aucun doute un meilleur travail que ne le fait Arteta en ce moment.

