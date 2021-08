Willians Astudillo a frappé un home run dans le meilleur style d’Adrián Beltré

in

Le Vénézuélien du jumeaux du Minnesota, Willians Astudillo, a frappé mardi son sixième coup de circuit de la saison 2021 Ligue majeure de baseball – MLBCeci étant un succès que beaucoup ont sûrement fait se souvenir du dominicain Adrián Beltré.

A travers le jeu jumeaux contre les White Sox, Willians Astudillo a déchaîné sa puissance pour atteindre six circuits au cours de la saison 2021 en cours, un succès à la manière d’Adrián Beltré, une légende et une référence des frappeurs dans le Grandes ligues.

En fin de sixième manche, Astudillo il a exécuté Dallas Keuchel avec un coup énorme au champ gauche, restant à genoux après le swing, sans doute comme il l’a fait dans le MLB le Quisqueyen Adrián Beltré.

Ici la vidéo :

De plus, cela a non seulement rappelé à Beltré, le Vénézuélien jumeaux Il nous a fait remonter le temps, nous les Vénézuéliens, et nous rappeler ce coup de circuit qu’il a frappé avec Caribes de Anzoátegui contre les Navegantes del Magallanes dans le LVBP, où cette connexion a été appréciée à genoux.

Ce home run de Willians Astudillo Il avait une vitesse de sortie de 100,7 milles à l’heure et atteignait 387 pieds, un coup sûr qui était son 14e coup sûr en carrière au baseball. Grandes ligues.

Après cette connexion, Astudillo chauve-souris avec le jumeaux dans la MLB 2021 à 0,268, avec 42 coups sûrs, 18 points produits et 15 points marqués en 157 présences au bâton.

En voici un de Beltré :