Willians Astudillo fera ses débuts avec les Caraïbes dans la récolte

Le grand championnat des Twins du Minnesota Willians Astudillo fera ses débuts avec Caribes de Anzoátegui aujourd’hui dans la hutte orientale de la LVBP.

L’équipe Anzoátegui Caribes a publié via son compte twitter officiel qu’aujourd’hui, mercredi 11 novembre, le joueur le plus emblématique de la tribu orientale Willians Astudillo fera ses débuts cette saison lorsque les Orientaux accueilleront les Cardinaux de Lara au stade Alfonzo Chico Carrasquel de Puerto La Cruz.

#TribuInfo 🏹🐢🐢Le jour est venu 🐢 🐢

Aujourd’hui, le grand joueur Willians Astudillo fait ses débuts dans la campagne. pic.twitter.com/hkQNOcUQdd – Caribes de Anzoátegui (@caribesanz) 11 novembre 2021

Les champions actuels du LVBP vivent une période difficile dans la récolte, mais avec ce grand ajout qui signifie avoir la tortue Willians Astudillo dans la gamme, cela donnera sans aucun doute beaucoup plus d’énergie, de force et de polyvalence à l’équipe, en plus de cherchant à infecter le club avec toute son énergie qui le caractérise tant.

Astudillo a été présent dans les titres des récoltes 2014-2015, 2017-2018 et 2020-2021, où il a sans aucun doute été une sorte d’amulette pour les triomphes de la tribu orientale.

La tortue peut jouer au troisième et au premier but, attraper et tirer les coins du champ, ainsi que son expérience en tant que lanceur dans les majeures, mais ses frappes et sa livraison sur le terrain sont les principaux attraits des Caraïbes pour chercher à répéter le couronne qu’ils ont obtenue contre les mêmes rivaux qu’ils affrontent aujourd’hui à Chico Carrasquel.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada