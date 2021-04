Willie Colón est dans une santé délicate après un accident de voiture

. Willie Colon sur scène à la Latino Grand Slam Party à Marlins Park le 5 décembre 2015 à Miami, en Floride.

William Anthony Colón Román, mieux connu sous le nom de Willie Colón, est un chanteur et compositeur de salsa new-yorkais, d’origine portoricaine, qui a subi le 20 avril 2021 un grave accident de la circulation dans les rues du pays nord-américain.

Selon un communiqué publié par son équipe de travail dirigée par Nell McCarty, son directeur de la communication, la nouvelle a éclaté ce dimanche 25 avril, où ils ont affirmé que le chanteur et sa femme avaient eu un accident en Caroline du Nord.

La déclaration se lit comme suit:

Le mardi 20 avril à 16 heures, l’icône de la musique et activiste social Willie Colón et son épouse Julia ont été impliqués dans un accident de voiture mettant leur vie en danger sur les Outer Banks de Caroline du Nord. ”

En outre, comme indiqué dans la déclaration, le chanteur de salsa et sa femme ont dû être retirés «parmi les décombres et emmenés dans un hôpital local».

Quel est l’état de santé du chanteur?

Bien que l’on sache que sa femme est déjà sortie de l’hôpital, le chanteur n’a malheureusement pas la même chance. L’interprète d’hymnes de salsa tels que «Idilio», «Sin poderte habla» et «Gitana», a subi une commotion cérébrale, des lacérations au cuir chevelu qui ont nécessité 16 points de suture, des fractures de sa vertèbre cervicale c1. Por ello, tuvo que ser trasladado al hospital General Sentara Norfolk en Virginia, donde su estado de salud es delicado “pero estable”, por lo que se espera que sea trasladado a un hospital presbiteriano en la ciudad de Nueva York para ser tratado por su équipement médical.

Heureusement, aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident mortel. Cela a été confirmé dans le communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la chanteuse.

«Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. Colon sera transporté dès que possible pour être traité par son équipe médicale au NY Presbyterian. Aucune autre information n’est disponible pour le moment. Les pensées et les prières sont avec la famille Colón ».

Qui est le chanteur de salsa Willie Colón?

William Colón Román, né le 28 avril 1950 dans le Bronx de New York mais d’origine portoricaine, est un chanteur de 70 ans et icône mondiale de la salsa. Il y a grandi sans la figure de son père, mais sous l’éducation de sa mère et de sa grand-mère, deux femmes qui se sont vouées à le former au mieux, dans les conditions dans lesquelles elles vivaient à cette époque. C’est précisément sa grand-mère qui lui a donné sa première trompette, sans savoir que le destin de son petit-fils était écrit pour réussir dans la musique. De plus, c’était avec sa grand-mère, avec qui il a appris à parler espagnol, grâce à la lecture des journaux.

«La pauvreté et la faim sont de grands facteurs de motivation. Nous aimions fouiller les ordures des autres. Avec ces objets jetés, nous avons fabriqué des jouets. Cela m’a aidé à développer la capacité de créer des choses et de ne pas dépendre du préfabriqué », a déclaré le chanteur dans une interview pour Excelsior, citée par El Espectador.

Au fil des années, son goût pour la musique a augmenté, jusqu’à ce que Willie Colón soit pleinement reconnu pour ses grands succès musicaux, bien qu’il ait commencé sa carrière d’instrumentiste, jouant de la clarinette, de la trompette et du trombone.

Il a fait diverses collaborations avec d’autres artistes renommés du genre tels que feu Héctor Lavoe et Rubén Blades. De même, Willie Colón faisait partie du célèbre orchestre La Fania All Stars.

De la même manière, le chanteur a été récompensé à plusieurs reprises. Selon ntrguadalajara, le chanteur a été nominé 13 fois pour les Grammy Awards, a 15 disques d’or et cinq disques de platine, a reçu un doctorat honorifique du Trinity College dans le Connecticut, a obtenu le prix CHUBB de l’Université de Yale, un prix humanitaire décerné par Carolina Herrera Oscar de la Renta pour sa chanson et son succès musical “El gran hombre”.

