Willie Colón est stable et reste hospitalisé à New York

. Le chanteur américain Willie Colón se produit lors des “Voces de América Unidas por Juárez” dans le cadre du Festival international de Chihuahua, à Ciudad Juárez, le 17 septembre 2010.

Après que la nouvelle ait été connue que le chanteur et chanteur de salsa Willie Colón avait subi un spectaculaire accident de la route le 20 avril alors qu’il voyageait avec sa femme sur les routes des Outer Banks de Caroline du Nord aux États-Unis, le monde de la musique était choqués par la nouvelle et ces dernières heures, ses adeptes et amateurs de bonne salsa ont été à l’affût de l’état de santé du chanteur.

Dans les dernières heures, son représentant, Pietro Carlos, s’est entretenu avec l’agence ., selon le journal El Tiempo, et a assuré que l’artiste avait été transféré du Sentara Norfolk General Hospital en Virginie à New York, où il a été soigné par votre équipe médicale.

«Il est déjà à New York et c’est bon signe. L’hôpital de Virginie lui a permis d’être amené. Il n’est plus dans un état grave, il est stable », a déclaré son représentant dans des déclarations citées par El Tiempo.

En outre, il a annoncé que le chanteur américain d’origine portoricaine sera soumis à diverses études et contrôles médicaux au cours de cette semaine, en raison de la gravité de l’accident subi par le chanteur de salsa de 70 ans, qui aura 71 ans ce mercredi 28 avril. ans de vie, dans un moment de santé difficile, après avoir subi un traumatisme crânien avec commotion cérébrale, des lacérations au cuir chevelu qui ont nécessité 16 points de suture et des fractures dans sa vertèbre cervicale C1, selon le communiqué publié par son porte-parole, Nell McCarthy.

Bien que son représentant répète que le salsero est stable. «Je lui ai parlé quelques mots bien qu’il ait été plutôt calme, à l’écoute. Nous attendons les résultats pour voir ce qui va suivre. Il était sérieux mais il est stable maintenant, il faut être vigilant car il était très fort. La bonne nouvelle est qu’il est déjà à New York », a déclaré Carlos aux médias susmentionnés.

Que sait-on de l’accident?

Willie Colón, sérieux, mais stable, après avoir subi un spectaculaire accident de la circulationhttps: //t.co/h06qlf6Fm1. pic.twitter.com/oU3TRO3k51 – ZonaCero (@zonacero) 25 avril 2021

Jusqu’à présent, peu d’informations ont été révélées sur l’accident de voiture dans lequel le chanteur et sa femme étaient impliqués. Cependant, et selon la déclaration publiée dans leurs réseaux officiels et les détails donnés par leur représentant, Pietro Carlos, que le couple voyageait en camping-car dans les rues des Outer Banks de Caroline du Nord aux États-Unis, car ils effectuaient a Le voyage qu’ils avaient prévu de faire le long de la côte ouest du pays et qui se terminerait en mai dans la ville d’Orlando en Floride.

Mais malheureusement, le couple a eu un accident qui a dû être sorti des décombres par les équipes de secours en raison du lourd impact, et immédiatement emmené à l’hôpital des Outer Banks, où sa femme Julia a été libérée. Carlos Pietro a assuré que la femme du chanteur allait bien. «Julia va bien, avec des bosses, des ecchymoses et des analgésiques», a-t-il assuré.

De l’hôpital Outer Banks, Willie Colón a été transféré à l’hôpital général Sentara Norfolk en Virginie, d’où son transfert à New York a été autorisé.

Bien que les causes de l’accident restent inconnues, heureusement aucun autre véhicule n’y a été impliqué.

La déclaration se lit comme suit:

«Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. Colon sera transporté dès que possible pour être traité par son équipe médicale au NY Presbyterian. Aucune autre information n’est disponible pour le moment. Les pensées et les prières sont avec la famille Colón ».

Rubén Blades a envoyé un message significatif

Après avoir entendu la nouvelle et connu l’état de santé délicat du pionnier de la salsa, alors que Colón poursuit sa convalescence dans un hôpital de New York, d’autres musiciens ont envoyé leurs messages de considération pour sa santé, dont Rubén Blades, avec qui il y avait une certaine distance en raison d’une action en justice pour rupture de contrat présumée déposée par le propriétaire du trombone.

Sur son compte Twitter officiel, Rubén Blades a écrit:

«Je viens d’apprendre que Willie Colón et sa femme Julia ont été victimes d’un grave accident de la route il y a cinq jours. Le rapport indique que l’épouse de Willie est sortie de l’hôpital mais qu’il reste à l’hôpital dans un état critique. Nous envoyons nos vœux pour un prompt rétablissement pour tous les deux et pour que Willie puisse traverser cette période difficile. ”

Je viens d’apprendre que Willie Colon et sa femme Julia ont eu un grave accident de la route il y a cinq jours.

Nous envoyons nos vœux pour un prompt rétablissement pour tous les deux et pour que Willie puisse traverser cette période difficile. Ruben Blades – Rubén Blades (@rubenblades) 25 avril 2021

De la même manière, les adeptes du musicien ont également pris connaissance des détails de la récupération du maître de salsa et ont envoyé leurs messages et prières via le réseau social Twitter.

Embrassez à distance le bien-aimé Willie Colon et sa femme Julie. Je découvre seulement qu’ils ont eu un grave accident de voiture. Je les aime et les respecte beaucoup tous les deux. Nous nous sommes rencontrés il y a 27 ans lorsque nous avons fait Too Much Heart. Je souhaite ardemment que vous récupériez tous les deux. pic.twitter.com/bvGuNzh3Sd – epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) 26 avril 2021

Récupération rapide de mon chanteur Fav. “Le méchant du bronx” 🎶✊ @williecolon pic.twitter.com/Pc5mjx0jhv – Luisa F. Peña (@_Luisapq) 26 avril 2021

Nous avons encore de nombreux défilés à Porto Rico pour continuer guarachando❤ ¡Fuerza @williecolon! pic.twitter.com/BcUeQDXqPp – Vania Dos Reis (@VaniaDosReis) 26 avril 2021

Prions pour le grand chanteur de musique,

Willie Colón, a subi un grave accident

circulation!!

Mes prières pour vous @williecolon pic.twitter.com/aUecBFNAGK – ♥ 🏋️ 💪MIGUEL 💪 ♥ (@ srone82) 25 avril 2021

