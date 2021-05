Willie Colón subit un accident en Caroline du Nord

Voici comment était la caravane de Willie Colón après l’accident 1:02

(CNN espagnol) – Le musicien de salsa Willie Colón et son épouse se remettent d’un accident de la circulation qu’ils ont subi ce mardi en Caroline du Nord et qui a laissé l’icône du genre dans “un état grave mais stable”, selon un communiqué publié ce dimanche sur les réseaux sociaux des responsables de l’artiste.

L’accident, qualifié de “mortel”, s’est produit dans la région des Outer Banks, une série d’îles au large des côtes de l’État, et n’a impliqué que le véhicule dans lequel Colón et son épouse, Julia, voyageaient, selon l’avis.

Parallèlement au document sur les réseaux sociaux de l’artiste, une photo de ce qui semble être un camping-car avec divers dommages et sans pare-brise a également été publiée.

La déclaration n’a pas expliqué les causes ni les détails de l’accident, mais il a été dit que Colón et sa femme “ont été sortis des décombres et emmenés dans un hôpital local”.

Les blessures de Colon, qui l’ont amené à être transféré dans un hôpital de Virginie, comprennent “des commotions cérébrales, des lacérations du cuir chevelu et des fractures de la vertèbre cervicale C1”, explique le communiqué.

Julia, quant à elle, a souffert de “lacérations et contusions” et a été soignée et libérée d’un hôpital de Caroline du Nord, selon le communiqué.

Les messages envoyés aux deux hôpitaux par CNN dimanche pour obtenir plus d’informations n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Selon le communiqué, Colón sera transféré dans un autre centre de santé à New York “dès que possible pour être soigné par son équipe médicale”.

CNN n’a pas pu contacter Nell McCarty, la porte-parole qui a signé la déclaration qui apparaît sur les réseaux sociaux de l’artiste, pour obtenir plus de détails sur l’incident ou l’état de santé de l’artiste et de son épouse.

Né en avril 1950, dans le Bronx, à New York, Willie Colón est reconnu comme un compositeur, musicien et activiste emblématique qui a contribué à populariser la salsa aux États-Unis dans les années 1970, selon l’Encyclopedia Britannica.

En 2014, il a même reçu un Grammy Award pour toute une vie de réalisation de la Latin Recording Academy.