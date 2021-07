Willie et Wynton Bond sur des amours partagés

Bien que le trompettiste de jazz Wynton Marsalis et la légende de la musique country Willie Nelson semblaient provenir de planètes musicales différentes, il y avait plus qui les unissait qu’elles ne les séparaient. Un amour partagé pour la même musique de qualité est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles leur album live commun, Two Men With The Blues, sorti le 8 juillet 2008 sur Blue Note Records, a été un succès critique si spectaculaire.

Pour commencer, les deux musiciens étaient de fervents fans de la musique contagieuse de Louis Jordan, qui était connu sous le nom de The King Of The Jukebox dans les années 40 et 50, quand il avait 18 n ° 1 et 54 hits du Top 10. Marsalis a déclaré : « En tant que musiciens, nous aimons beaucoup les mêmes choses… ‘Caldonia’ ou ‘Saturday Night Fish Fry’ de Louis Jordan. Willie Nelson et moi avons trouvé les mêmes sons. Ce n’est pas un hasard si l’un des points forts de l’album est une version vibrante et vibrante de “Caldonia”.

Two Men With The Blues a été enregistré du 12 au 13 janvier 2007 au Lincoln Center de New York, et est un mélange homogène de jazz, country, folk, R&B et, bien sûr, de blues. Mélanger le jazz et la country avait été fait avant, bien sûr. Lorsque Nelson, né au Texas, et Marsalis, originaire de la Nouvelle-Orléans, se sont rencontrés pour discuter du projet, ils ont expliqué comment Jimmy Rodgers (connu sous le nom de The Singing Brakeman) et Louis Armstrong avait fusionné les genres dans les années 30 avec « Blue Yodel No.9 ».

La musique tout au long du concert est assurée et exaltante, alors que deux maîtres se mettent à croquer dans des chansons de haute qualité. Une version arrogante de Jimmy Reed” Bright Lights, Big City ” de ‘s est suivi de ” Nightlife “, l’un des classiques de Nelson. Sur « Stardust » de Hoagy Carmichael, la trompette habile de Marsalis et le saxophone de Walter Blanding scintillent magnifiquement autour des voix.

L’ensemble du groupe scintille, avec le pianiste Dan Nimmer, le bassiste Carlos Henriquez et le batteur Ali Jackson ajoutant leurs propres compétences de soliste au mix. Le maestro de l’harmonica Mickey Raphael compose le groupe, et son jeu sur « Basin Street Blues » de Spencer Williams est un délice. Pendant ce temps, le jeu de guitare jazz de Nelson, plein de grooves de shuffle intelligents informés par son admiration pour le grand Django Reinhardt, suit le rythme de l’intensité du jeu de Marsalis aux côtés de son unité de jazz serrée.

Marsalis a été mis au défi en travaillant en tandem avec le style de chant inhabituel de Nelson, rappelant : « Le phrasé de Willie est très imprévisible mais il ressort poétique et très logique dans un sens de l’harmonie. C’est très avancé, c’est sophistiqué.

Le choix éclectique des chansons fait ressortir les points forts des standards du jazz et de la country, avec « Georgia On My Mind » et « Ain’t Nobody’s Business » de Carmichael assis avec bonheur aux côtés du sardonique « That’s All », écrit par Merle Travis, le country auteur-compositeur-interprète qui a également écrit “Sixteen Tons” et “Dark As A Dungeon”.

Ailleurs, “My Bucket’s Got A Hole In It” de Clarence Williams, qui a été enregistré par des artistes aussi divers que Hank Williams, Bob Dylan, et Louis Armstrong, est relooké à la Nouvelle-Orléans, avec Nelson et Marsalis partageant la voix, et le trompettiste s’amusant pendant qu’il chante et enchaîne sur une partie de “I Hear You Knocking”. Nelson a déclaré : « Wynton Marsalis est l’un des plus grands musiciens que j’aie jamais rencontré dans ma vie. Nous avons toujours joué essentiellement la même musique. ‘My Bucket’s Got A Hole In It’ est un excellent exemple de ce que je considère toujours comme une chanson country. Et puis j’ai découvert que Wynton le jouait mieux que moi et connaissait des couplets que je ne connaissais pas.

Two Men With The Blues a été un succès mérité, passant quatre semaines au n ° 1 du palmarès des albums de jazz Billboard. Il témoigne également de la découverte d’une véritable connexion entre deux des plus grands artisans de la musique moderne.

