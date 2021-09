Willie Garson, acteur de Sex and the City, décède à 57 ans – El Sol de México

Willie Garson, acteur connu pour son rôle de Stanford Blatch dans la série “Sexe et la ville “, décédé à l’âge de 57 ans.

La nouvelle a été publiée par son fils adoptif Nathen Garson.

“Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour vous de vous lancer dans votre propre aventure”, a écrit son fils sur les réseaux sociaux.

“Tu seras toujours avec moi. Je t’aimerai plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant.”

Garson a joué Stanford Blatch, un ami et confident de la protagoniste Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) dans “Sex and the City”.

Il devait apparaître dans le nouvel épisode de “And Just Like That”, qui sera diffusé sur HBO plus tard cette année.

La plateforme HBO a également consacré quelques mots à l’acteur, qui peu avant sa mort travaillait sur le tournage de la série “And Just Like That…”, qui servira de préquelle au populaire “Sex and the City” .

El productor de “Sex and the City”, Michael Patrick King añadió: “Su espíritu y dedicación a su oficio estuvieron presentes todos los días en el rodaje de ‘And Just Like That…’. Él estuvo allí, dándonos todo incluso cuando j’étais malade”.

A travers les réseaux sociaux, des acteurs tels que Mario Cantone, Titus Welliver et Rob Morrow ont exprimé leurs condoléances pour le décès de l’acteur.

Pour l’instant, les causes du décès sont inconnues, bien que l’on sache que Garson a reçu un traitement contre le cancer ces dernières années.

Garson a également travaillé sur “White Collar”, “NYPD Blue” et “Hawaii Five-0”, mais son rôle vedette était “Sex and the City”, une production qui a été un succès auprès du public et des critiques : il a remporté trois Globe Des récompenses, une médaille d’or et un Emmy pour la meilleure série musicale ou comique, et fait de Sarah Jessica Parker, l’amie de Garson dans la vraie vie, une star mondiale.