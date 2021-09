Willie Garson, acteur de “Sex and the City”, décédé à 57 ans

Willie Garson, connu pour son rôle de Stanford Blatch dans Sex and the City, est décédé à l’âge de 57 ans. TMZ rapporte que des sources affirment que l’acteur luttait contre un cancer depuis un certain temps.

L’alun de Bosch, Titus Welliver, a confirmé la nouvelle dans un tweet mardi. “Il n’y a pas de mots. Je t’aime cher frère. Nous sommes moins nombreux”, a-t-il écrit au-dessus d’une photo de l’acteur. L’acteur Rob Morrow a également écrit un hommage en l’honneur du décès de Garson. “Notre gentil ami Willie Garson est décédé. Chère âme, repose-toi bien”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Garson était facilement un favori des fans sur Sex and the City. Jouant l’ami mondaine gay de Carrie Bradshaw qu’elle appelait intimement “Stanny”, il n’était pas un habitué de la série. Cependant, il est apparu dans 27 épisodes au cours des six saisons de la série. Il a également fait des spots dans les films Sex and the City. Il devait apparaître dans l’émission HBO Max And Just Like That … Il a été rapporté qu’il avait terminé quelques scènes avec Sarah Jessica Parker et Mario Cantone à New York.

“La famille ‘Sex and the City’ a perdu l’un des siens. Notre incroyable Willie Garson”, a déclaré Michael Patrick King, producteur exécutif de “SATC” et “And Just Like That”, dans un communiqué, par Variety. “Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents chaque jour sur le tournage de ‘And Just Like That’. Il était là – nous donnant tout – même lorsqu’il était malade. Sa multitude de dons en tant qu’acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière. “

Mis à part ses apparitions dans la série HBO, Garson a eu plusieurs apparitions notables dans d’autres émissions comme White Collar, Hawaii Five-0, Quantum Leap, Girl Meets World, Mr. Belvedere, Just Shoot Me !, Big Mouth, Supergirl. Il a un total de 170 crédits d’acteur sur son curriculum vitae.

Garson est né à Highland Park, New Jersey. Il a ensuite étudié le théâtre à l’Université Wesleyan et a obtenu une maîtrise en beaux-arts de la Yale School of Drama. Garson laisse dans le deuil son fils adoptif, Nathen, qui a également écrit un hommage touchant à la mémoire de ses parents. “Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure”, a-t-il déclaré. “Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que tu aies partagé tu es l’amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ou ne le perdrai jamais.”