Willie Garson de Sex and The City révèle que la star invitée est «difficile» à discuter avec ⋆ .

Willie se souvient avoir eu du mal à faire une blague avec Mikhail (Photo: GC Images/AP)

Willie Garson a révélé qu’il regrettait de ne pas avoir été plus amical sur le tournage de Sex and the City avec Mikhail Baryshnikov, mais a déclaré qu’il le trouvait également “très difficile” avec qui discuter.

Willie a dépeint Stanford Blatch, le meilleur ami de l’agent de talent de Carrie (loin des grandes dames de la série) dans la série originale et les deux films suivants – et il reprend son rôle pour la nouvelle série de suites And Just Like That.

L’ancien danseur de ballet Mikhail a joué le plus grand amant de l’artiste célèbre de Carrie, Aleksandr Petrovsky, lors de la dernière saison du spectacle.

L’acteur de télévision prolifique a rappelé que toute la distribution de la SATC était “très amicale”, mais il a trouvé que “ne pas être russe” était un peu un obstacle lorsqu’il s’agissait de faire connaissance avec Mikhail.

S’adressant à Us Weekly, Willie a expliqué: “Je ne suis pas russe, il était donc très difficile de discuter avec Mikhail. Pas parce qu’il est mauvais ou méchant, il est juste très russe.

L’acteur de NYPD Blue a ensuite rappelé un exemple d’une de leurs conversations, démontrant comment ils avaient une façon différente de communiquer.

Willie apparaît dans la série de suites And Just Like That (Photo: GC Images)



Mikhail est apparu dans la dernière saison de la série originale (Photo: AP)

« Vous diriez du genre : « Misha, qu’avez-vous fait la nuit dernière ? » et il disait littéralement « Dîner », mais mettait un peu fin à la conversation. »

Cependant, il n’y avait pas de rancune car Willie l’a décrit comme «juste une façon différente de vivre».

«Et je lui dirais:« Eh bien, je suis allé au studio 54 et j’ai pris de la cocaïne dans le cul de Grace Jones hier soir. J’ai donc passé une meilleure nuit.

“Non, je ne l’ai pas fait, ça n’est jamais arrivé !”, a-t-il plaisanté.

Bien que Mikhail n’ait pas été confirmé pour une apparition dans And Just Like That, John Corbett et Chris Noth seront de retour, aux côtés de la jeune génération de la série avec les enfants de Charlotte et Miranda qui ont tous grandi.

Sarah Jessica Parker a récemment partagé une photo d’elle en tant que Carrie avec Chris en tant que Mr Big sur le tournage de Et juste comme ça, pour le plus grand plaisir des fans.

Sur la photo publiée sur Instagram, Sarah rayonne vers Chris tout en le tenant à sa taille, alors qu’il a ses mains placées de chaque côté de son visage

« Ces 2. Je parie qu’ils restent dehors tard ce soir. X, SJ”, a-t-elle écrit en légende.

