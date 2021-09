Willie Garson décédé à 57 ans: les co-stars de l’acteur SATC et plus réagissent

Les stars d’Hollywood partagent leur chagrin et leur incrédulité face à la perte du pilier de Sex and the City Willie Garson.

Willie, qui est apparu dans d’innombrables projets tout au long de sa carrière réussie mais est surtout connu comme le confident de la mode de Carrie Bradshaw Stanford Blatch, est décédé à l’âge de 57 ans. L’acteur, qui est également apparu dans Friends, Supergirl, White Collar, Hawaii Five- 0 et NYPD Blue, sont décédés après avoir lutté contre une « courte maladie », selon People.

Le mardi sept. 21, son sont, Nathen Garson, a annoncé la mort de la star dans un post Instagram, écrivant en partie : “Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure.”

Dans une déclaration publiée à E! News, un porte-parole de HBO et HBO Max a pleuré le décès de Willie, qui avait été repéré au cours des scènes de tournage d’été en tant que Stanford pour la série très attendue de revival SATC de HBO Max, And Just Like That …