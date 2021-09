Willie Garson, l’acteur de “Sex and the City”, décède à 57 ans

. – L’acteur Willie Garson, un acteur de longue date connu pour son travail sur la série et les films “Sex and the City”, est décédé, a annoncé mardi son fils Nathan Garson. Il avait 57 ans.

La cause du décès n’était pas connue dans l’immédiat.

“Je t’aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps que tu te lances dans ta propre aventure.” , a écrit son fils dans son hommage. “Tu seras toujours avec moi. Je t’aimerai plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant.”

Dans “Sex and the City”, Garson a joué Stanford Blatch, ami et confident de la protagoniste Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Il devait apparaître dans le nouvel épisode de la série, “And Just Like That”, qui sera diffusé sur HBO Max plus tard cette année.