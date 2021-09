Willie Garson mort à 57 ans : revisitez ses moments les plus emblématiques de la SATC

Le monde du divertissement pleure la perte inattendue de Willie Garson.

L’acteur, qui est surtout connu pour avoir joué l’ami proche de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch dans Sex and the City, est décédé à l’âge de 57 ans. Le fils de Willie, Nathen Garson, a confirmé son décès sur Instagram.

“Je t’aime tellement papa”, a partagé Nathen le mardi 7 septembre. 21. “Rest In Peace et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de partir à l’aventure. Tu seras toujours avec moi. “

Alors que People rapporte que la star est décédée des suites d’une “courte maladie”, aucune cause officielle de décès n’a été publiquement confirmée.

Avant son décès, Willie a repris le rôle emblématique de Stanford pour le prochain spin-off de SATC, And Just Like That.