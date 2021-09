Willie Garson pleuré par les fans de “Sex and the City” après sa mort à 57 ans

Mardi, il a été rapporté que Willie Garson, qui a interprété Stanford Blatch dans Sex and the City, est décédé à l’âge de 57 ans. TMZ a rapporté que Garson luttait contre le cancer depuis un certain temps avant son décès. À la lumière de la triste nouvelle, de nombreux fans de la SATC se sont tournés vers les médias sociaux pour partager à quel point l’acteur bien-aimé leur manquera.

En plus d’apparaître dans de nombreux épisodes lors de la diffusion originale de la SATC, Garson est également apparu dans les deux films de la SATC et devrait apparaître dans le prochain spin-off, And Just Like That. Beaucoup de membres de la famille SATC ont également rendu hommage à Garson. Michael Patrick King, le producteur exécutif de SATC et And Just Like That a partagé à propos du défunt acteur dans une déclaration à Variety, “Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents tous les jours sur le tournage de” And Just Like That “. Il était là – nous donnant tout – même lorsqu’il était malade. Sa multitude de dons en tant qu’acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière. “

Les fans de la SATC sont, naturellement, dévastés d’apprendre le décès de Garson. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, ces mêmes fans se sont tournés vers Twitter pour réfléchir à l’héritage de l’acteur.

On se souviendra affectueusement

On se souviendra de Stanford dans Sex and the City, mais il a joué des personnages si sympathiques dans différentes émissions. DÉCHIRURE. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille ❤️🙁 – Beth 🍫🍦🎳🏍😏🤔 (@BethTO_ON_CA) 22 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter a souligné que Garson a dépeint de nombreux rôles emblématiques au fil des ans. En plus d’apparaître sur SATC, il a joué des rôles dans White Collar, Hawaii Five-0 et Whole Day Down.

Une si triste nouvelle

Super triste d’entendre ça aujourd’hui – Tisse (@Tissework) 22 septembre 2021

De toute évidence, cette nouvelle a dévasté de nombreux fans. Comme ce fan l’a noté, il était incroyablement triste d’apprendre le décès de Garson.

En état de choc

C’est une très triste nouvelle 😞 je l’aimais dans la SATC. Il était si jeune😢 – Monica V 🌵🇺🇸🇲🇽 (@MonicaV76745028) 22 septembre 2021

Comme l’a dit un autre fan, “Je suis choqué. Je savais qu’il devait apparaître dans la nouvelle série et qu’il tournait avec les filles. Mon Dieu, il était si jeune. Si triste.”

