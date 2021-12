Willie Garson, star de « Sex and the City », a caché la bataille contre le cancer à tout le monde sauf une co-vedette

La star de Sex and the City, Willie Garson, est décédée en septembre à l’âge de 57 ans des suites d’un cancer. Au cours des interviews pour le renouveau de HBO Max et juste comme ça, la star Cynthia Nixon a révélé que Garson avait gardé son diagnostic secret pour tous ses camarades de casting, à l’exception de Sarah Jessica Parker au début. « La mort de Wille Garson était évidemment, complètement imprévue, inconnue », a expliqué Nixon.

« Sarah Jessica était la seule à savoir qu’il était malade lorsque nous tournions jusqu’à ce que les choses deviennent indéniables, puis on nous l’a dit. Heureusement, nous avons pu tourner avec lui non seulement avant qu’il ne soit malade, mais après pour que ce soit quelque chose dont nous puissions discuter et écoutez-le », a poursuivi Nixon. « Je sais que c’était très important pour nous et je pense que c’était quelque chose qui était important pour lui aussi – de ne plus nous le cacher. »

« Comme Charlotte [Kristin Davis] dit: « La mort fait partie de la vie », mais cela nous rappelle à quel point nos êtres chers sont précieux pour nous », a conclu Nixon. Parker a évoqué le décès de Garson sur Instagram, l’appelant « insupportable ».

Alors que d’autres membres du casting de Sex and the City n’ont pas tardé à rendre hommage à Garson, Parker a attendu quelques jours pour rassembler ses idées. « Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. L’angoisse. L’ampleur de la perte d’une amitié de plus de 30 ans », a écrit Parker. « Une vraie amitié qui a permis des secrets, de l’aventure, une famille professionnelle partagée, la vérité, des concerts, des voyages en voiture, des repas, des appels téléphoniques tard dans la nuit, une dévotion mutuelle à la parentalité et tous les chagrins et joies qui accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur , de la rage et des années passées sur les plateaux (en particulier dans l’appartement de Carrie) et à rire jusque tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie et Willie et SJ. »

Parker a dit à Garson qu’elle allait « tout manquer de toi » et prévoyait de rejouer leurs derniers moments ensemble. « Je relirai tous les textes de vos derniers jours et mettrai à l’écriture nos derniers appels », a poursuivi Parker. « Votre absence [is] un cratère que je remplirai [the] bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface. »

« Mon amour, mes plus sincères condoléances et mes plus sincères condoléances à toi, chère Nathen », a écrit Parker au fils de Garson. « Tu étais et tu es la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être ton papa. Ce furent ses derniers mots pour moi. ‘De superbes bracelets tout autour.’ Oui. Godspeed Willie Garson.