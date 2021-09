Willie Garson, star de “Sex and the City”, décède à 57 ans – WWD

Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans.

L’acteur, mieux connu pour son rôle de Stanford Blatch dans “Sex and the City”, aurait lutté contre un cancer.

Son fils, Nathen, et son collègue acteur Titus Welliver se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Garson.

“Je t’aime tellement papa”, a écrit Nathen sur Instagram. « Rest In Peace et je suis si heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que vous ayez partagé votre amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai.

“Il n’y a pas de mots”, a partagé Welliver sur Twitter à côté d’une photo du défunt acteur. « Je t’aime cher frère. Nous sommes moins nombreux.

Garson, qui est apparu dans “White Collar” et “Hawaii Five-0”, devait reprendre son rôle de Blatch aux côtés de Sarah Jessica Parker dans le prochain renouveau de “Sex and the City” de HBO Max.