Willie Garson vu sur le tournage de la SATC un mois avant sa mort

Il n’y en aura jamais d’autre Willie Garson.

L’acteur, adoré pour son interprétation de Stanford Blatch dans Sex and the City, est décédé le mardi 7 septembre. 21 ans à l’âge de 57 ans. Fils de Garson, Nathen Garsen, a confirmé la nouvelle sur Instagram, tandis que HBO a rendu hommage dans une déclaration touchante partagée avec E! Nouvelles.

“Willie Garson était dans la vie, comme à l’écran, un ami dévoué et une lumière vive pour tout le monde dans son univers”, a déclaré un porte-parole. “Il a créé l’un des personnages les plus appréciés du panthéon HBO et a été membre de notre famille pendant près de 25 ans. Nous sommes profondément attristés d’apprendre son décès et adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.”

La cause du décès de Garson n’a pas été immédiatement confirmée.

Au cours du mois qui a précédé sa mort inattendue, Garson travaillait dur sur le tournage du renouveau SATC de HBO Max, intitulé And Just Like That. Le 2 août, lui et son mari à l’écran Mario cantone ont été photographiés en train de filmer des scènes en costumes noirs. Quelques semaines auparavant, le 24 juillet, Garson était costumé dans l’un des ensembles notoirement flamboyants de Stanford pour une scène avec Cantone et Sarah Jessica Parker.