Willie Geist affronte Jen Psaki à propos des sondages qui coulent de Biden ⋆ 10z viral

Co-animateur de Morning Joe Willie Geist a confronté l’attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki sur la chute “précipitée” du président Joe Biden les cotes d’approbation, que Psaki a attribuées à un facteur principal.

Jeudi matin, Geist a conclu ce qui avait été un entretien avec un panel largement amical et sec axé sur les politiques en interrogeant Mme Psaki sur la baisse de la cote d’approbation du président – ​​qui a atteint un nouveau creux dans la dernière enquête Gallup.

« La cote d’approbation du président a augmenté de 56 % dans un sondage Gallup. Comme nous le voyons ici ce matin, il est descendu à 43%, très bas même historiquement pour un président à ce stade, supérieur à Donald Trump, mais inférieur à presque tous les autres », a déclaré Geist, et a demandé « Comment évaluez-vous cela ? Que s’est-il passé? Pourquoi est-il tombé si précipitamment ? Est-ce parce que le Covid semble avoir de nouveau relevé la tête ?

“Nous pensons que c’est un facteur important”, a déclaré Psaki. “Cela a un impact sur des millions d’Américains à travers le pays, comme vous le savez, et les gens étaient mentalement prêts à traverser la pandémie il y a quelques mois.”

Ces personnes comprenaient le président, qui a prononcé un discours le 4 juillet intitulé « Remarques du président Biden célébrant le jour de l’indépendance et l’indépendance de COVID-19 ».

«Et de nombreuses données ont montré que … la variante Delta représentait environ un pour cent, à ce moment-là, des cas à travers le pays. On sait maintenant à quel point c’est transmissible. C’est de loin 90, plus de 90, environ 99% des cas dans le pays. Cela a évidemment eu un impact », a déclaré Psaki.

Psaki a poursuivi en disant que « Les gens sont fatigués, ils sont épuisés. Ils veulent reprendre une vie normale. Nous le reconnaissons. C’est l’une des raisons, Willie, pour lesquelles le président a pris des mesures si audacieuses il y a quelques semaines et a mis en place des exigences et des mandats pour les entreprises d’une certaine taille. Et c’est vraiment ainsi que nous pensons que nous allons aider le pays à guérir et à traverser cette période. »

Il existe un ensemble de données décent pour soutenir Delta en tant que grand moteur de la diapositive de Biden. Beaucoup l’attribuent aux retombées du retrait de l’Afghanistan, mais son approbation est tombée à 50 pour cent dans le sondage Gallup avant le retrait, et bien que la dernière enquête couvre la période suivant le retrait chaotique, elle reflète également une période au cours de laquelle la montée subite du delta se poursuit. s’emporter.

Regardez ci-dessus via MSNBC.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com