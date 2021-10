Willie Kirk, directeur féminin d’Everton, quitte le club

Willie Kirk a quitté son poste de manager d’Everton Women, a confirmé le club.

L’ancien patron des Bristol City Women a rejoint les Toffees en 2018 et les laisse à la huitième place de la Super League féminine.

Everton peut confirmer que Willie Kirk a quitté son poste de manager de l'équipe féminine du Club. Nous tenons à remercier Willie pour son service et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. – Everton Women (@EvertonWomen) 16 octobre 2021

Déclaration de Willie Kirk sur la sortie d’Everton

Dans une déclaration après sa sortie, Kirk a déclaré à evertonfc.com: « Je suis reconnaissant au club pour l’opportunité qu’il m’a donnée il y a trois ans. Pendant ce temps, nous avons fait d’énormes progrès sur et en dehors du terrain et je quitte le club dans un meilleur endroit. Sans aucun doute, le point culminant a été la finale de la FA Cup il y a moins d’un an, un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire.

« Malheureusement, cette saison n’a pas commencé comme nous l’avions prévu, en raison d’une liste de matches d’ouverture très difficile et de la reconstruction d’une équipe avec huit nouveaux joueurs.

« Je souhaite au club, au staff et aux joueurs mes meilleurs vœux. »

Le manque de progrès attendu d’Everton

Comme l’a souligné Kirk lui-même, Everton a eu une fenêtre de transfert estivale chargée. Beaucoup s’attendaient alors à ce qu’ils soient un vrai candidat pour une place parmi les trois premiers, ce qui garantirait le football de la Ligue des champions s’ils y parvenaient.

Ils ont recruté neuf joueurs de l’équipe première cet été, dont Toni Duggan, qui a débuté à Everton avant de jouer à Manchester City, Barcelone et l’Atletico Madrid.

Il y avait une intention claire de faire de nouveaux progrès dans cette campagne. Cependant, l’équipe d’Everton de Kirk s’était avérée ne pas être à la hauteur des trois premiers clubs apparents de la ligue.

Affronter Arsenal, Chelsea et Manchester City au cours du premier mois d’une saison est déjà assez difficile, encore plus lorsque vous essayez de constituer une nouvelle équipe.

Everton a été battu par tous; 4-0 par Manchester City et Chelsea et 3-0 par l’Arsenal en forme de Jonas Eidevall.

Pour aggraver les choses, les Toffees ont ensuite affronté à nouveau City en Coupe Conti en milieu de semaine, s’inclinant 5-1.

Le club va désormais prendre une nouvelle direction, sans Kirk, qui avait réussi à remporter les deux autres matches de championnat d’Everton ; 3-1 contre Birmingham City et 3-0 contre Reading.

Everton a déclaré dans un communiqué : « Everton peut confirmer que Willie Kirk a quitté son poste de manager de l’équipe féminine du club.

« Le club tient à remercier Willie pour ses services et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

« Everton vise à avoir un nouveau manager en poste avant le prochain match du club à Leicester City en Coupe continentale le 3 novembre », ont-ils conclu.

Remplacement aurait été observé

Kirk était directeur adjoint de Manchester United, alors Casey Stoney, lorsqu’il est devenu le patron d’Everton. L’entraîneur écossais de 43 ans a déjà dirigé Hibernian, Preston Athletic (hommes) et Bristol City. Cette saison mise à part, il a fait du bon travail à Everton et sera sans aucun doute pris en considération pour tous les postes vacants dans les mois à venir.

Quant à Everton, Emma Sanders de BBC Sport rapporte que l’ancien manager lyonnais Jean-Luc Vasseur fait partie des candidats pour remplacer Kirk.

Vasseur a remporté la Ligue des champions avec les géants français en 2019/20 entre autres succès, dont le titre de champion de France. Il a été limogé par Lyon en avril 2021.

Everton fera face à un voyage à Leicester City lors de la Conti Cup le 3 novembre, avant d’accueillir Brighton & Hove Albion en Super League féminine le 6 novembre. Ils seront ensuite testés contre l’équipe qu’ils étaient censés combattre pour la troisième ou la quatrième place à Manchester. Unis le 14 novembre.

