Willie Mays lance la première collection NFT

• La star Willie Mays prendra les fonds de la vente aux enchères NFT pour une œuvre caritative.

• John Costacos est à l’origine de l’enchère NFT de Mays.

Le commerce NFT a récemment reçu un nouveau joueur, Willie Mays, une star du baseball qui a fait ses débuts dans les années 1950 avec les Giants de San Francisco. L’agence Costacos a eu l’honneur de publier la première collection NFT de Mays dans le cadre de son 90e anniversaire.

Les ventes aux enchères virtuelles sur les NFT sont devenues célèbres pour les pièces inestimables qu’elles contiennent, provenant de musiciens, d’artistes et d’athlètes. Costacos a ouvert publiquement la vente aux enchères « The Making of a Giant » disponible sur le site Web de Nifty Gateway.

Vente aux enchères Willie Mays NFT

Willie Mays est sans aucun doute l’un des athlètes les plus reconnus de l’histoire pour son héritage avec les Giants de San Francisco. Aujourd’hui, avec 90 ans, Mays se sent plus vivant que jamais, il est donc encouragé à explorer les enchères virtuelles. Le joueur de baseball est susceptible d’être attiré par les NFT en raison des contributions de la MLB au cours des mois précédents.

Selon l’agence qui a géré les pièces non fongibles, cette collection montrera la carrière de l’athlète à partir du moment où il a marqué une étape importante en tant que recrue en ’51 jusqu’à ce qu’il ait joué pour l’équipe noire nord-américaine. Derrière la vente aux enchères se trouve John Costacos, qui a consacré son expérience des enchères virtuelles à soutenir les athlètes qui souhaitent développer leurs propres NFT.

Avec cette annonce, Willie Mays dit que tout l’argent gagné lors de l’enchère aidera l’ONG Say Hey. Cette organisation cherche à créer le plus grand nombre d’académies sportives pour enfants dans l’État de l’Alabama.

Une autre partie de l’argent sera utilisée pour restaurer le champ de Rickwood Fiel à Birmingham en Alabama. Le stade a une grande valeur sentimentale pour Mays car il faisait partie de l’équipe des Black Barons dans cette arène. L’ancien athlète se concentre sur l’Alabama parce que l’État l’a vu grandir en tant que personne et athlète.

La fabrication d’un NFT géant

La vente aux enchères Willie Mays NFT s’est ouverte ce dimanche 24 octobre, sous le nom de « The Making of a Giant », qui est comme un hommage à l’athlète. Bien qu’il n’y ait aucune indication du nombre de pièces qui seront vendues aux enchères et de leur valeur d’achat, l’agence qui en fait la promotion suggère que ce sera une vente aux enchères intéressante.

Willie Mays rejoint la grande vague d’adoptions NFT dont des stars comme Snoop Dogg ont profité depuis sa création. Selon Mays, lorsqu’on lui a parlé des NFT, il n’avait aucune idée de ce qu’ils étaient ni de la façon de donner de l’argent à ses organisations sportives en Alabama. Mais avec un peu d’aide, l’ancien athlète a compris que le trading NFT est une option étant donné que de nombreuses personnes sont intéressées par ces enchères.

La vente aux enchères NFT de Mays pourrait être un succès en raison des nombreux fans de l’athlète.